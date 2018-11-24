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150 kiloluk kasayı 10 dakikada çaldılar

Sanayi sitesindeki iş yerine gelen hırsızlar, yaklaşık 150 kilogram ağırlığındaki kasayı kucaklayıp götürdü

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:06
150 kiloluk kasayı 10 dakikada çaldılar

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de bir sanayi sitesindeki iş yerine giren hırsızlar, içinde 1 milyon lira değerinde çeklerin bulunduğu yaklaşık 150 kilogram ağırlığındaki kasayı çaldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Sefaköy Sanayi Sitesi'nde ısı sistemleri satışı yapan bir iş yerine araçla gelen 5 kişi, dükkanın kapısını kırarak içeri girdi.

Dükkanın ikinci katında bulunan yaklaşık 150 kilogram ağırlığındaki kasayı taşıyarak geldikleri araca yükleyen şüpheliler, bu işlemi yaklaşık 10 dakikada gerçekleştirdi.

İş yeri sahibi Sabri Ekinci, sabah dükkanına geldiği sırada kapının kırık olduğunu ve kasanın olmadığını görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, hırsızların bir araçla iş yerinin önüne geldiği görülüyor. Hırsızların daha sonra ellerindeki levyelerle dükkanın kapısını kırmaları ve kasayı çalarak araca taşıdıkları görüntülere yansıyor.

İş yeri sahibi Sabri Ekinci, çalınan kasada 1 milyon lira değerinde çek olduğunu aktardı. Ekinci, hırsızlık olayının gerçekleştiği iş yerinin sanayi sitesindeki güvenlik noktasına çok yakın olduğunu ifade ederek, tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 12:06
  1. HIRSIZLIK
  2. kasa
  3. sanayi sitesi

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