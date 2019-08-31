Tekirdağ'da orman yangını! 150 dönüm arazi zarar gördü Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu 1 saatte söndürülürken, 150 dönüm ormanlık arazi zarar gördü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Bağpınarı ve Bayramtepe mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, Malkara ve Şarköy orman işletme şefliklerine ait çok sayıda ekip müdahale etti. Kaymakam olay yerinde Malkara Kaymakamı Erkan Karahan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz da olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmalarını takip etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 150 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.