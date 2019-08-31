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Tekirdağ'da orman yangını! 150 dönüm arazi zarar gördü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu 1 saatte söndürülürken, 150 dönüm ormanlık arazi zarar gördü.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:10
Tekirdağ'da orman yangını! 150 dönüm arazi zarar gördü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Bağpınarı ve Bayramtepe mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına, Malkara ve Şarköy orman işletme şefliklerine ait çok sayıda ekip müdahale etti.

Kaymakam olay yerinde

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz da olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmalarını takip etti.

Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 150 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:10
  1. Tekirdağ'ın Malkara ilçesi
  2. orman yangını
  3. Malkara
  4. Şarköy
  5. Malkara Kaymakamı Erkan Karahan
  6. İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz

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