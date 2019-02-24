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150 bin TL’lik aracın talihlisi 20 yaşındaki doktor adayı oldu

Sivas’ta bulunan bir alışveriş merkezi, düzenlenen çekilişle 165 bin müşterisine başta 150 bin TL değerinde bir otomobil olmak üzere 101 farklı hediye dağıttı.

24 Şubat 2019 Pazar 16:36
150 bin TL’lik aracın talihlisi 20 yaşındaki doktor adayı oldu

Sivas’ta bulunan bir alışveriş merkezi, düzenlenen çekilişle 165 bin müşterisine başta 150 bin TL değerinde bir otomobil olmak üzere 101 farklı hediye dağıttı. 150 bin TL’lik aracın talihlisi olan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, okul dolayısıyla şehir dışında olduğunu söyleyerek, bir hafta süre istedi.


Sivas’ta bulunan Primial AVM bugün düzenlenen çekilişle 165 bin müşterisine başta 150 bin TL değerinde bir otomobil olmak üzere 101 farklı hediye dağıttı. Bugün AVM içerisinde noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş yoğun ilgi gördü. Binlerce müşteri çekilişi meraklı gözlerle AVM’nin balkonlarından izledi. 150 bin TL değerindeki otomobil ise çekilişi takip etmeyen 20 yaşındaki bir öğrenciye çıktı. Talihlinin belirlenmesinin ardından öğrenci cep telefonu ile arandı. Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Kerem Uludağ, ilk önce inanamadı. Andından ise üniversite kütüphanesinde ders çalıştığını belirtti. Sunucu hemen kendisinden Sivas’a gelmesini istedi. Ancak Uludağ, derslerinin yoğun olduğunu belirtip, ödülü babasının alıp alamayacağını sordu. Olumsuz yanıt alan Uludağ, ödülü olan 150 bin TL değerindeki otomobili almak için bir hafta süre istedi. Uludağ’ın AVM’deki bir mağazadan aldığı ayakkabı karşılığında çekilişe katılmaya hak kazandığı öğrenildi.


AVM’nin genel müdürü Ayşegül Kılıç, her yıl benzer bir program düzenlediklerini belirtip bu yıl 165 bin müşterileri arasında 101 müşterilerine özel hediyeler verdiklerini, benzer uygulamaların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 16:36
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