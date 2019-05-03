150 bin TL değerinde geri dönüşüm kutusu çalan şahıs yakalandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir iş yerinden okullara yerleştirilmek için üretilen yaklaşık 110 bin TL değerindeki geri dönüşüm kutusu çalan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinden 1 ay içerisinde 55 adet geri dönüşüm kutusu çalındı. Okullara gönderilmek için üretilen yaklaşık 110 bin TL değerindeki geri dönüşüm kutularının çalındığını fark eden iş yeri sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde çalınan geri dönüşüm kutularının hurdacılara satıldığı tespit edildi. Hurdacıların ifadelerinden yola çıkan ekipler, geri dönüşüm kutularının çalan şahsın Ö.B. (20) olduğunu tespit etti. Şahsın belirlenen Kartepe’deki iş yerine operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda Ö.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şahıs, geri dönüşüm kutularını kendisinin çaldığını itiraf etti. Ele geçirilen geri dönüşüm kutuları sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şahıs Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.