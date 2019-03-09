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15 yıldır yaptırmak için mücadele verdiği sokak çeşmesini restore ettirdi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yaşayan Fahriye Vardar (92), 15 yıldır yaptırmak için uğraştığı sokak çeşmesini restore ettirdi.

09 Mart 2019 Cumartesi 23:44
15 yıldır yaptırmak için mücadele verdiği sokak çeşmesini restore ettirdi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yaşayan Fahriye Vardar (92), 15 yıldır yaptırmak için uğraştığı sokak çeşmesini restore ettirdi.


1766 yılında yapılan Abdurrahman Ağa zevcesi Aişe Hatun Çeşmesi, arkeolojik sit alanında olması sebebiyle yıllarca atıl halde bırakıldı. Son olarak Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ın gayretleriyle çeşmenin restore edilerek hizmete açılmasının ardındangönlünün rahatolduğunu ifade eden Vardar, "Belediye reisimiz Eyüp Yılmaz’dan Allah razı olsun. Sağlıklı ve uzun ömür diliyorum. Eğer kendisinin yardımları olmasaydı bu tarihi çeşmeyi yaptıramazdım. Bu alana 1995 yılında sit alanı konmuş. 15 yıldır verdiğim mücadele sonucunda Eyüp Yılmaz yetkili kurumlarla görüşerek sit alanı sorununu çözdü. Ölmeden önce yaptırmak istiyordum. Gözüm açık gitmeyecek" dedi.


Konu ile alakalı açıklama yapan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Belediye olarak bu çeşmenin restorasyonuna ortak olduğumuz için teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz üzere ilçemizde belirli bölgelere sit alanları koyuldu. 2017 yılına kadar arkeolojik sit alanından dolayı bu bölgelerde herhangi bir işlem yapılamadı. Bu tarihi çeşmede tescilli yerlerden bir tanesi. Tadilatın yapılabilmesi için kültür varlıkları koruma kurulundan müsaade alınması gerekiyordu. Biz bunu nihai sonuca ulaştırdık. Fahriye ablamız bizlere 15 yıldır uğraştığını söyledi. Atıl halde bulunan Tarihi Aişe Hatun Çeşmesini vatandaşlarımızın hizmetine açtık" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 23:44
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