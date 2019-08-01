15 yıldır karı koca ev yemeği yapıp satıyorlar

Kütahya’nın Emet ilçesinde karı-koca, 15 yıldır ev yemeği satıp kendi iş yerlerinde satıyor.

64 yaşındaki Süleyman Özer ve eşi Rahime Özer tamamen organik ürünlerden yemeklerini yaptıklarını belirterek, ’’Bundan 15 yıl önce işlerimin iyi olmamasından dolayı marketimi kapattım. Eşimle birlikte kapattığımız marketin yerine sadece ev yemeklerinin satıldığı bir lokanta açmaya karar verdik. Birlikte el ele verip iş yerimizi açtık. Bugüne kadar hiç garson çalıştırmadık. Yemeği kendimiz yaptık, müşteriye hizmeti ve bulaşık yıkamayı kendimiz yaptık. Yemek yaptığımız ürünleri yöremizin yöresel ürünlerini satınalarak yapıyoruz. Özel müşterilerimiz oluyor. Onlar ev yemeğinin lezzetini iyi bildiklerini ve çok memnun olduklarını söylüyorlar. Biz ise elimizden gelenin en iyisini müşterilerimize sunmak için gayret etmeye devam ediyoruz.çocuğumuzu bu işi yaparak büyüttük. Şimdi iki evladımızda evlendi ve iş sahibi oldular. Biz karı koca olarak yapabildiğimiz kadar bu işe devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.