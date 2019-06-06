0553 313 94 23

15 Yaşındaki Fatma Akıntıya Kapıldı

Kahramanmaraş(İHA) Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Dağlıca mahallesine ailesiyle piknik yaparken Hurman Çayında akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki Fatma Nur Karatut bulunamadı.

06 Haziran 2019 Perşembe 00:18
15 Yaşındaki Fatma Akıntıya Kapıldı

Kahramanmaraş(İHA) Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Dağlıca mahallesine ailesiyle piknik yaparken Hurman Çayında akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki Fatma Nur Karatut bulunamadı.


Afşin ilçesinde 17:15 sularında meydana gelen olayda; Hurman Çayının kenarında ailesiyle birlikte piknik yapan 15 yaşındaki Fatma Nur Karatut, derenin kenarında kardeşleriyle oynamaya başladı. Derenin kenarında dengesini kaybeden Karatut akıntının fazla olmasıyla suya kapılarak kayboldu.


Adıyaman Emniyet Müdürlüğün dalgıç ekibi, Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi Dalgıç ekibi, AFAD ekipleriyle yüzlerce vatandaş 3 kilometrelik alanda arama çalışması yapıtı. Ancak Fatma Nur Karatut bulunamadı. Arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sabah devam ettirmek üzere son verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 00:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YSK Başkanı'ndan İstanbul seçimi için flaş açıklama!
    1. YSK Başkanı'ndan İstanbul seçimi için..
    2. Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü
    3. TMSF’den ‘kayyum ödemeleri’ açıklaması
    4. Otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü
    5. 15 Yaşındaki Fatma Akıntıya Kapıldı
    6. Kadıköy Eminönü Vapurunda silah sesleri
    7. Dolu uyarısına karşı halılı kilimli..
    8. YSK Başkanı Güven: Sandık kurulu..
    9. Kardeşini kurtarmak için akarsuya..
    10. Vince Carter, gelecek sezon basketbolu..
    11. GÜNDEM ÖZETİ / 6 Haziran 2019
    12. Genç milliler Kırgızistan'ı mağlup etti
    13. YSK Başkanı Güven: "Kanuna aykırı..
    14. YSK Başkanı Güven: "İstanbul seçim..
    15. Alesger: Nuri Paşa'nın Bakü'ye cihadı,..
    16. YSK Başkanı Güven: "Seçimlerdeki..
    17. Sırbistan'da geleneksel "bayram..
    18. Katar Fransa'dan savaş uçaklarını..
    19. Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde finalde
    20. İdlib’de rejim saldırısı: 3 ölü
    21. Tayland'da cunta lideri yeniden..
    22. İran’da limanda yangın: 1 ölü
    23. Vapurda havaya ateş açan şüpheli..
    24. Panik atak neden olur? Panik atağın..
    25. THY Basın Müşaviri Üstün'den açıklama
    26. Türkeli’de gökkuşağı güzelliği
    27. Muhammed Salah, İngiltere'deki İslam..
    28. Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
    29. Rusya ve Çin ticarette ulusal para..
    30. TMSF’den kayyum ücretlerine ilişkin..
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Zerdeçal ve limonun uyumu karşısında çok şaşıracaksınız!
    Zerdeçal ve limonun uyumu karşısında çok şaşıracaksınız!
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı!
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    DAEŞ'li teröristler Türkiye'ye girerken yakalandı!
    DAEŞ'li teröristler Türkiye'ye girerken yakalandı!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Fiyatlar piyasa altında! Kapış kapış satılıyor
    Fiyatlar piyasa altında! Kapış kapış satılıyor