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15 yaşındaki çocuk, yangında mahsur kalan kadını kurtardı

Aydın'da 15 yaşındaki Kamil Bardak, komşusunun yanan evine girerek alevlerin arasında kalan 82 yaşındaki kadını kurtardı- Bardak: "Hiç korkmadım çünkü çıkarmasaydım kadın yanacaktı. Birinin hayatını kurtarmaya vesile olduğum için mutluyum"

29 Ocak 2019 Salı 21:33
15 yaşındaki çocuk, yangında mahsur kalan kadını kurtardı

AYDIN (AA) - Aydın'da 15 yaşındaki çocuk, yanan evde mahsur kalan yaşlı kadını kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Osmanyozgatlı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Medine Korkmaz'ın (82) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören 15 yaşındaki Kamil Bardak, alevlerin arasına girerek yaşlı kadını dışarı çıkarttı.

Bardak, bahçe kapısına geldiğinde o sırada içeri girmek isteyen vatandaşlar kapıyı bir anda açınca kapı çocuğun kafasına çarptı. Korkmaz ve Bardak, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince farklı hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.

Aydın Devlet Hastanesinde tedavisi süren Bardak, gazetecilere, "Ne olduğunu anlamadık yangın sonrası cam bir anda patladı, hemen koştum, kapıyı kırıp tırmanarak çıktım. Millet korkudan giremeyince ben girdim. Yaşlı teyzeyi yangının içinden çıkarttım. Yürüyemiyordu, kolundan tutup çıktım. Hiç korkmadım çünkü çıkarmasaydım kadın yanacaktı. Birinin hayatını kurtarmaya vesile olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Oğlunun büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini aktaran baba İsmail Bardak da işte olduğunu, olayı duyar duymaz hastaneye geldiğini söyledi.

Bardak, "Olayın detayını öğrendikten sonra oğlumla gurur duydum. Oğlum biraz yaralandı ama bir hayat kurtardığı için çok mutluyum. "dedi.


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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 21:33
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  2. çocuk
  3. İtfaiye
  4. Yangın

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