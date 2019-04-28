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15 yaşındaki çocuğu bıçaklayan şahıs tutuklandı

Samsun’da Irak uyruklu 15 yaşındaki çocuğu bıçakla yaralanan şahıs tutuklandı.

28 Nisan 2019 Pazar 22:41
15 yaşındaki çocuğu bıçaklayan şahıs tutuklandı

Samsun’da Irak uyruklu 15 yaşındaki çocuğu bıçakla yaralanan şahıs tutuklandı.


Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Iraklı S.M.’den (15) sigara ve cep telefonunu istediği ileri sürülen 16 yaşındaki B.S., S.M.’yi üç yerinden yaraladı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan S.M. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bıçaklı saldırgan ise kaçtı. Bıçakla yaralamayı yaptığı iddia edilen 16 yaşındaki B.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 22:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • kazım çobanderelikazım çobandereli26 dk önce
    tutuklandı da ne olacak? ne ceza alacak sanki?

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