1,5 yaşındaki bebeğin yürek burkan dramı... Ellerini ve ayaklarını kullanamıyor

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan Talay ailesinin 1,5 yaşındaki bebekleri ellerini ve ayaklarını kullanamıyor.

Tedavi edilmezse zorlu bir hayatın beklediği minik bebeğin babası Akit TV'ye konuştu. Gaziosmanpaşa'daki evlerinde kendilerini ziyaret eden Akit TV ekibine açıklamalarda bulunan baba Harun Talay, minik kızının tedavisiyle ilgili bilgiler verdi.

Özel bir şirkette asgari ücretle temizlik işçisi olarak çalışan baba Talay, "Elleri kolları doğuştan böyle. Tibial hemimelia teşhisi konuldu. İlk önce doğduğunda Baltalimanı'na (Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi) gittik. Protezle yürütebiliriz dediler. Sonra el cerrahına yönlendirdiler. El cerrahından da çok küçük dediler. Biz ameliyatı yapsak da, yüzde 90'dan fazla dönük olduğu için eller, tekrardan eski haline dönebilir dediler. Çapa'ya (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi) yönlendirdiler bizi. Çapa'ya gittik elleri için. Patel kullanıyoruz şu an. Atel kullanıyoruz şu an düzelme olur diye." ifadelerini kullandı.

Baba Talay, kızı için doktor ve hastanelerden yardım beklediklerini belirterek, "Sizin vesilenizle yardımcı olmak isteyen birileri olursa memnun oluruz." dedi.

Evde bakım parası da kesildi

Minik bebek için ödenen evde bakım parasının da da kesildiğini belirten baba Talay, "Geçen sene bir yıllığına evde bakım parası çıkarıldı, Şişli Etfal Hastanesinden. Aynı hastane, yüzde 80 ile ağır raporu veren bir hastane, yüzde 96'ya çıkardı raporu ama, ağır engelli değil dedi." diye konuştu.