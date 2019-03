15 yaşındaki 104 Edremitli öğrenci, Çanakkale’de onbeşlilerle buluştu

Balıkesir’in 12 farklı lisesinde öğrenim gören 15 yaşındaki 104 öğrenci, Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünde, okul müdürleri ve öğretmenler refakatinde Çanakkale’ye giderek yaşıtları olan 15’li şehitlerle buluştu.

Edremit’ten hareket eden grup, Rumeli Mecidiye Tabyası, Hastane Müzesi, Çanakkale Şehitler Abidesi, Alçıtepe, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, 57. Alay ve Conkbayırı turizm rehberleri eşliğinde gezildi, Çanakkale’de yaşanan olaylar hakkında öğrencilere bilgiler verildi.

Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Koç: “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde şehitlerimizi ziyaret ettik. Vefa projemiz kapsamında Çanakkale Zaferi’nin 104. yılında 12 lisemizden 104 onbeşli öğrencimizle tarihi yarımadaya yaptığımız gezi bu yıl da son derece olumlu geçti. Öğrencilerimizin yüzde sekseninin ilk kez gittiği Çanakkale gezisinde savaşın yaşandığı mekanlarda öğrenci, öğretmen ve okul müdürleri adeta o yılları tekrar yaşamışçasına duygu dolu anlar geçirdiler. Çanakkale Savaşı, öz yurdunu korumak için şahlanan yaralı bir ulusun, sayı ve maddi açılardan üstünlüğü tartışılmaz olan düşmanlarını yenerek, onları hüsrana uğrattığı bir savaştı. Ölümün her an kol gezdiği Çanakkale siperleri ise destanlaşan öykülerin mekanı oldu. Bu durumuyla dünya harp tarihlerine geçmiş ve Türk tarihine de altın harflerle yazılıp Türk’ün kahramanlık ve şeref abidesi olmuştur. Cephede savaşmak kadar olmasa da savaşın, zaferin ve tarihin manasını çocuklarımıza aktarmak da son derece önemlidir. Tarihimizde önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale ruhunu kaybetmemek gerekir. Öğrencilerimizle Çanakkale’ye gidip o ruhu çocuklarımıza anlatmak istedik. Bu düşünceyle Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünde, 15 yaşındaki 104 öğrencimizi, saygı ve minnet duygularını iletmeleri için Çanakkale’de kendileriyle aynı yaşlarda vatan uğrunda şehit düşen ecdadıyla buluşturduk. Bu anlamlı projeye yüzde yüz destek olarak, Onbeşlileri Onbeşlilerle Buluşturma/Tarihe Vefa projemiz kapsamında 104 öğrencimizi Çanakkale’ye götüren, nitelikli rehberlik dâhil her türlü hizmeti güler yüzüyle bizlere sunan Edremit Kazdağı Tur ailesine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.” dedi.

BENGİ - Değerlerimizle Adım Adım Projesi kapsamında Edremit’te iki yıldır uygulanan Çanakkale gezisine Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Koç, okul müdürleri, öğretmenler, Anadolu Ajansı Muhabiri Hakan Firik, firma sahibi Fatih Ergün ile öğrenciler katıldı.