0553 313 94 23

15. Uluslararası Kar Film Festivali

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğinde Erzurum'daki Atatürk Üniversitesinde düzenlenen "belgesel, animasyon, deneysel, kurgusal ve kamu spotu" kategorilerindeki festival başladı

20 Mart 2019 Çarşamba 13:12
15. Uluslararası Kar Film Festivali

ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen ve film oylamalarının "çevrimiçi" yapıldığı tek festival olma özelliğine sahip 15'inci Uluslararası Kar Film Festivali başladı.

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda, "belgesel, animasyon, deneysel, kurgusal ve kamu spotu" kategorilerinde gerçekleştirilen festivalin açılışında şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Festivalde daha sonra film gösterimlerinin yanı sıra atölye çalışmaları ile oyuncu ve yönetmen söyleşileri gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci İspir, açılışta yaptığı konuşmada, "Sinema sanatının gelişmesine, genç sinemacıların yetişmesine katkı sunmaya çalışmaktayız." dedi.

Bu tür organizasyonlarda ciddi maddi desteğin gerektiğine vurgu yapan İspir, 15'inci Uluslararası Kar Film Festivali'ne verdiği desteklerden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından "çevrimiçi" olarak yapılan oylamalar sonucunda 4 kategoride dereceye girerek ödül almaya hak kazanan filmlerin gösterimi yapıldı.

"Belgesel" dalında Emil Ali'nin "Adam", Sinan Bal'ın "Olmaz Dediler Oldu" ve Okan Yılmaz'ın "Donmuş Hayatlar" filmlerinin dereceye girdiği festivalde, "deneysel" dalda Umut Can Yarıkan'ın "No Name" ve Feyzullah Erikli'nin "Göremiyorum" filmleri ödül almaya hak kazandı.

Festivalde, "kurgusal" dalda Soner Sert'in "Alarga", Sencer Torun'un "Yol Ayrımı" ve Ramazan Kılıç'ın "Penaber" filmleri bu kategoride en beğenilenler arasında yer alırken, "kamu spotu" dalında Alp Özkardeş'in "Kadına Güç Ol", Aysulu Seyitbek'in "Korsan Kozmetik Ürünü Kullanma Sağlığından Olma" ve İrem Çalışkan'ın "Mobbing" filmleri ödüle layık görüldü.

"Animasyon" dalında ise Sercan Kule'nin "Bir Tepkisizin Hayatı" filminin ödül aldığı festival, 23 Mart Cumartesi günü sona erecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:12
  1. 15. Kar Film Festivali
  2. Atatürk Üniversitesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
    1. Günün ilk yarısında en çok değer..
    2. Günün ilk yarısında en çok değer..
    3. Borsada işlem hacmi sıralaması
    4. Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında..
    5. Borsada endekslerin değişimi
    6. 'Elektronik sigara kalp krizi riskini..
    7. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    8. Borsada günün ilk yarısı
    9. Pakistan'da saldırı! Ölüler var
    10. Borsada günün ilk yarısı
    11. Denizli Valiliği: Depremde 30 ev..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kim ne derse..
    13. Geleceğin edebiyatçıları ödüllerine..
    14. Uysal, “31 Mart seçimleri iki boyutlu..
    15. Beyoğlu Belediyesi’nden geri dönüşüme..
    16. Defalarca kazanın yaşandığı yerde bir..
    17. Ekmeğini çöpten çıkarıyor
    18. Piyasalarda gün ortası
    19. YPG/PKK-DEAŞ çatışmasının ardından..
    20. Erdoğan ile görüşen Şevval Cerrah o..
    21. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    22. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden..
    23. Gelli Yasası’nın mimarı Federico Gelli..
    24. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    25. Serbest piyasada altın fiyatları
    26. Başkan Özaltun, muhtarlarla veda..
    27. Seçim yasağı ne zaman başlıyor? 31..
    28. MÜSİAD üyeleri yeni teşvikler hakkında..
    29. Cumhuriyet'in 'dinozoru' Adnan Oktar'a..
    30. Japonya Kuzey Kore’ye yaptırımlarının..
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Davutoğlu'nu sevdiğini söyleyen Arınç: Başarı şansı yok
    Davutoğlu'nu sevdiğini söyleyen Arınç: Başarı şansı yok
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin