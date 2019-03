15. Uluslararası Kar Film Festivali

ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen ve film oylamalarının "çevrimiçi" yapıldığı tek festival olma özelliğine sahip 15'inci Uluslararası Kar Film Festivali başladı.

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda, "belgesel, animasyon, deneysel, kurgusal ve kamu spotu" kategorilerinde gerçekleştirilen festivalin açılışında şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Festivalde daha sonra film gösterimlerinin yanı sıra atölye çalışmaları ile oyuncu ve yönetmen söyleşileri gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci İspir, açılışta yaptığı konuşmada, "Sinema sanatının gelişmesine, genç sinemacıların yetişmesine katkı sunmaya çalışmaktayız." dedi.

Bu tür organizasyonlarda ciddi maddi desteğin gerektiğine vurgu yapan İspir, 15'inci Uluslararası Kar Film Festivali'ne verdiği desteklerden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından "çevrimiçi" olarak yapılan oylamalar sonucunda 4 kategoride dereceye girerek ödül almaya hak kazanan filmlerin gösterimi yapıldı.

"Belgesel" dalında Emil Ali'nin "Adam", Sinan Bal'ın "Olmaz Dediler Oldu" ve Okan Yılmaz'ın "Donmuş Hayatlar" filmlerinin dereceye girdiği festivalde, "deneysel" dalda Umut Can Yarıkan'ın "No Name" ve Feyzullah Erikli'nin "Göremiyorum" filmleri ödül almaya hak kazandı.

Festivalde, "kurgusal" dalda Soner Sert'in "Alarga", Sencer Torun'un "Yol Ayrımı" ve Ramazan Kılıç'ın "Penaber" filmleri bu kategoride en beğenilenler arasında yer alırken, "kamu spotu" dalında Alp Özkardeş'in "Kadına Güç Ol", Aysulu Seyitbek'in "Korsan Kozmetik Ürünü Kullanma Sağlığından Olma" ve İrem Çalışkan'ın "Mobbing" filmleri ödüle layık görüldü.

"Animasyon" dalında ise Sercan Kule'nin "Bir Tepkisizin Hayatı" filminin ödül aldığı festival, 23 Mart Cumartesi günü sona erecek.