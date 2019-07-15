0553 313 94 23

15 Temmuz’un yıldönümünde şehitler mezarı başında anıldı

Kocaeli’de 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde şehitler, mezarları başında dualarla anıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:07
15 Temmuz’un yıldönümünde şehitler mezarı başında anıldı

Kocaeli’de 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde şehitler, mezarları başında dualarla anıldı.


Kocaeli’de şehitler, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıl dönümünde unutulmadı. İzmit ilçesinde bulunan şehitliklerde dualar edilerek, şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliği’nde gerçekleştirilen anma programına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, siyasi parti ve STK temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve şehit yakınları katıldı.


Törende şehit mezarlarını tek tek dolaşan protokol üyeleri ve vatandaşlar, mezarlara karanfil bıraktı. Tören daha sonra Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından edilen dualarla sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fındık üreticisinin fiyatı beklentisi 20 TL
    1. Fındık üreticisinin fiyatı beklentisi..
    2. Avrupa birliği'nden 15 Temmuz mesajı
    3. BAE destekli siteden 15 Temmuz'da..
    4. Parktaki şüpheli şahıslar tek tek..
    5. 15 Temmuz kahramanları TÜRKSAT..
    6. Motor tutkunu damadın gelin arabası da..
    7. Başkale'de 133 düzensiz göçmen yakalandı
    8. 15 Temmuz’un yıldönümünde şehitler..
    9. Başkan Çaylı: " 15 Temmuz’da..
    10. Tip 2 diyabet hastaları tedaviden..
    11. Yeni Malatyaspor, Mustafa Eskihellaç’ı..
    12. AB'den 15 Temmuz mesajı
    13. Pehlivan, "Bu şehirde iz bırakmak için..
    14. Yeni Malatyaspor’un isim sponsorluğu..
    15. Gazi Ahmet Arık: Şehit arkadaşımı..
    16. Vali Dağlı, “Bu ihaneti asla..
    17. "Borç yapılandırma fonu kurulmalı"
    18. MHP’li Fendoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı
    19. MTB Başkanı Özcan’dan, 15 Temmuz mesajı
    20. İran Atom ve Enerji Kurumu Sözcüsü:..
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları