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15 Temmuz’un yıl dönümünde vatandaşlar şehitlikte dua etti

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olanlarEdirnekapı’da bulunan 15 Temmuz Şehitliği’ndeki kabirleri başında anıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:04
15 Temmuz’un yıl dönümünde vatandaşlar şehitlikte dua etti

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olanlarEdirnekapı’da bulunan 15 Temmuz Şehitliği’ndeki kabirleri başında anıldı. Sabahın erken saatlerinde şehitlerin kabri başına gelen aile üyeleri ve vatandaşlar Kuran-ı Kerim okudu.


15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeci askerlere karşı koydukları esnada şehit olan 15 Temmuz Şehitleri,Edirnekapı’da bulunan 15 Temmuz Şehitliği’ndeki kabirleri başında, aileleri tarafından dualarla anıldı. Sabahın erken saatlerinde şehit, yakınlarının kabirleri başlarına gelen aile üyelerinden bazılarının Kuran-ı Kerim okurken, duygusal anlar yaşandı. Şehit yakınları olmayan vatandaşlar tarafından da ziyaret edilip dualar edildi.


“Allah onların kalbine göre verdi”


Acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu söyleyen Şehit Tolga Ecebalın’ın babası Tarkan Ecebalın, “Acılar hiç bayatlamadı, hep taze. Biz sadece 15 Temmuz diye burada değildi 365 günün 300 günü buradayız. Şehit Tolga Ecebalın’nın babasıyım. Beraberdik o gece. Şehit oldu. Tolga sonradan geldi. Niye geldin oğlum dedim. Baba bu iş başka bir iş, büyüklerimiz çıkın dediyse Allah bize şehitliği nasip eder, demişti. Allah onların kalbine göre verdi” diye konuştu.


“Bu acı unutulmaz”


Şehit Mahir Ayabak’ın Dayısı Burhan Ayabak, “Bu acı unutulmaz. 17 yaşında bir çocuktu. Daha hayatı görmeden şehit düştü. Çok özlüyoruz ama yapacak bir şeyimiz yok. Allah’ın takdiri böyle. Bizim için büyük bir şeref. Acıyı ilk günkü gibi yaşıyoruz. Bir yanda bir gurur var içimizde, bir yanda da çok üzgünüz” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:04
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