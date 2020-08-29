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Gündem 15 Temmuz'un kahraman yargı mensuplarının yaşadıkları canlı yayında konuşuluyor
Gündem

15 Temmuz'un kahraman yargı mensuplarının yaşadıkları canlı yayında konuşuluyor

Mehmet Özmen'in hazırlayıp sunduğu 'Ülke Gündemi'nde çok önemli bir konu masaya yatırılıyor. Yüzlerce vatandaş 15 Temmuz gecesi gazi oldu. onlarca vatandaş ise o gece şehit mertebesine erişti. 15 Temmuz’un en önemli kahramanı kuşkusuz milletimiz olmuştur. Peki, 15 Temmuz’un kahraman yargı mensupları neler yaşadılar ve şuan nerede bulunuyorlar?

Yeniakit Publisher
2020-08-29 21:02:00 -
15 Temmuz'un kahraman yargı mensuplarının yaşadıkları canlı yayında konuşuluyor

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

Mehmet Özmen'in hazırlayıp sunduğu 'Ülke Gündemi'nde çok önemli bir konu masaya yatırılıyor. Yüzlerce vatandaş 15 Temmuz gecesi gazi oldu. onlarca vatandaş ise o gece şehit mertebesine erişti. 15 Temmuz’un en önemli kahramanı kuşkusuz milletimiz olmuştur. Peki, 15 Temmuz’unkahraman yargı mensupları neler yaşadılar ve şuan nerede bulunuyorlar?

Mehmet Özmen soruyor, Av. Serhat Pak canlı yayında yanıtlıyor.

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