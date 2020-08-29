15 Temmuz'un kahraman yargı mensuplarının yaşadıkları canlı yayında konuşuluyor
Mehmet Özmen'in hazırlayıp sunduğu 'Ülke Gündemi'nde çok önemli bir konu masaya yatırılıyor. Yüzlerce vatandaş 15 Temmuz gecesi gazi oldu. onlarca vatandaş ise o gece şehit mertebesine erişti. 15 Temmuz’un en önemli kahramanı kuşkusuz milletimiz olmuştur. Peki, 15 Temmuz’un kahraman yargı mensupları neler yaşadılar ve şuan nerede bulunuyorlar?
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
Mehmet Özmen'in hazırlayıp sunduğu 'Ülke Gündemi'nde çok önemli bir konu masaya yatırılıyor. Yüzlerce vatandaş 15 Temmuz gecesi gazi oldu. onlarca vatandaş ise o gece şehit mertebesine erişti. 15 Temmuz’un en önemli kahramanı kuşkusuz milletimiz olmuştur. Peki, 15 Temmuz’unkahraman yargı mensupları neler yaşadılar ve şuan nerede bulunuyorlar?
Mehmet Özmen soruyor, Av. Serhat Pak canlı yayında yanıtlıyor.
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