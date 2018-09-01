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Sarıeroğlu: 15 Temmuz'un farklı versiyonu devreye sokuldu!

Elazığ'da temaslarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu, "15 Temmuz'un farklı bir versiyonu devreye sokuldu" dedi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 14:48
Sarıeroğlu: 15 Temmuz'un farklı versiyonu devreye sokuldu!

Şuanda 15 Temmuz'un farklı bir versiyonunun devreye sokulduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar. Bir ve beraber olduktan sonra ülkemize ve vatanımıza aynı şekilde sahip çıkmaya devam ettikten sonra her türlü badirenin üstünden geliriz" dedi. 

"MİLLETİMİZ HERŞEYİN ÜSTESİNDEN GELEBİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİ"

16 Senedir 3 kat büyüttükleri ülkeyi çok daha iyi yerlere getireceklerini vurgulayan Jülide Sarıeroğlu, "81 milyon vatandaşımızın güveni ve huzuru birinci önceliğimiz. Bir sürü badireye maruz kalmaya da devam ediyoruz. Bir yandan terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Diğer taraftan da ülkemizin ekonomisine yönelik olarak tüm dünya ülkelerinin gözü önünde aleni şekilde yapılan saldırılara karşı da hızlı olarak önlemlerimizi alıyoruz. Sağ olsun vatandaşlarımız, milletimiz zor zamanda kenetlenme ile her şeyin üstesinden gelebileceğimizi bir kez daha gösterdi" diye konuştu.

"15 TEMMUZ'UN FARKLI VERSİYONU DEVREYE SOKULDU"

15 Temmuz'un farklı bir versiyonunun devreye sokulduğuna dikkat çeken Sarıeroğlu, "Bu mücadele devam edecek. Bunu yapmaya devam edecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar, bir ve beraber olduktan sonra ülkemize ve vatanımıza aynı şekilde sahip çıkmaya devam ettikten sonra her türlü badirenin üstünden geliriz. Çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok. Bundan dolayı da milletimiz en önemli güvencemiz. Yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Dün güçlü bir paket açıklandı. Bankacılık sistemiyle ilgili önlemler alınıyor. İşin ehilleri görev başında. Yaşadığımız bu süreç içerisinde rakamsal verilere baktığımız zaman en ufak bir emare yok. İhracatta rekorlar kırıyoruz. İstihdamda tek haneli rakamlara inmiş durumdayız. Ekonomimiz büyüme performansı sürdürülebilir şekilde devam ediyor. Sanayi üretimi endekslerinde kapasite kullanım oranlarında en ufak bir sıkıntı yok. Tamamen mali ve finans piyasalarına yönelik olarak karşı karşıya kaldığımız bu girişimler ve saldırılar neticesinde oluşan geçici bir durum var. Önlemlerimizle birlikte bu sürecin vatandaşlarımıza yansıması olmayacak şekilde bertaraf edilmesiyle ilgili önlemler alınıyor. Kısa süre içerisinde her şey normale dönecek. Bundan yana herkesin içi rahat olsun. Yeter ki biz üretmeye ve çalışmaya devam edelim. En ufak bir etki olmayacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 14:48
  1. Jülide Sarıeroğlu
  2. AK Parti
  3. Elazığ

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