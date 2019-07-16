15 Temmuz’u unutturmayacağız

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. 3 yıldır Türk milleti gibi, Akit ailesi olarak biz de darbenin ve darbecilerin karşısında durmaya devam ediyoruz. Böyle alçak girişimlerin bir daha yaşanmaması için kamu görevi üstlenen biz gazeteciler de devletin ve milletin yanında yer almayı sürdürüyoruz. Bu amaçla önceki iki yılda olduğu gibi bu yıl da, 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması için özel bir çalışma yaptık. Bu çalışmamızda grafiklerle hazırlanmış özel çalışmaların yanı sıra değerli yazarlarımızın engin deneyim ve tecrübelerinden yararlanacağınız köşe yazıları bulacaksınız. Ve tabi gazilerimizi de unutmadık. Darbe girişimi sırasında yaşananlar ile darbeye karşı durmaya çalışırken alçak darbeciler tarafından vurularak gazi olan vatandaşlarımızın yaşadıklarını sayfalarımıza taşıdık. Bunun yanında darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçan hainlerin nasıl bir hayat sürdüklerini gözler önüne serdik. Özellikle Avrupa ve ABD’ye sığınan hainlerin lüks içindeki yaşamlarını belgeleriyle inceleme fırsatı bulacaksınız.

Öte yandan; devletimiz de FETÖ terör örgütüne karşı büyük bir hukuk mücadelesi yürütüyor. Bu konuda size bir kaç rakam vermek istiyorum. Geçen 3 yıl içinde 289 dava açıldı. Bu davalardan 254’ü karara bağlandı. Karara bağlanan davalarda 3 binin üzerinde sanık hapis cezasına çarptırıldı. Bunun haricinde yurtiçi ve yurtdışında da başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor. FETÖ’nün kilit isimleri MİT, TSK ve Emniyet güçlerinin ortak bilgi paylaşımıyla tek tek yakalanıyor. Yine sizin için hazırladığımız 15 Temmuz özel ekinde bu istatistiklerle ilgili de detaylı bilgiler bulacaksınız.

Rabbimden dileğim bu aziz millete 15 Temmuz gibi alçak darbe girişimlerine karşı koyma kabiliyeti versin ve bir daha yaşamamayı nasip etsin. Buradan bir kere daha hain darbe girişimine karşı koyarken can veren şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize ise şifa diliyorum. Umuyorum ki bütün farklılıklarımıza rağmen birlik olmayı başarır ve ülkemizi hak ettiği gelişmişlik seviyesine taşıyabiliriz. Ülkemiz ne kadar güçlü olursa düşmanlarımız da bizden o kadar çok korkacaktır. İyi okumalar.