15 Temmuz’u su altında andılar Gökçeada Dalış Merkezi üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla su altında Türk bayrağı açarak gazi ve şehitleri andı.

Gökçeada Dalış Merkezi üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla su altında Türk bayrağı açarak gazi ve şehitleri andı.

Tören, Gökçeada Sualtı Milli Parkında gerçekleştirildi. Selim Konya, Emre Alp Aksu, Berkay Güney, Tuğba Yıldırım, Abdullah Tural’dan oluşan dalış ekibi, su altında Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunarak şehit ve gazileri selamladı.

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