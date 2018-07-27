Mustafa Çalışkan'ın kitabında 15 Temmuz'u özetleyen 3 ayet

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 gecesi giriştiği alçak darbe kalkışmasında İstanbul’da darbecilere karşı direnen kahramanlardan birisi olan İstanbul Emnşyet Müdürü Mustafa Çalışkan, o gece yaşadıklarını "15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Duruş" adını verdiği kitapta anlattı.

Akşam yazarı Murat Kelkitoğlu ise bugünkü yazısında Çalışkan ile kitap üzerine olan bir konuşmasına değindi. Kelkitlioğlu, Çalışkan’ın "Kitapta üç ayet var kimsenin dikkatini çekmeyen, aslında onlar o günü ve bu kitabı özetliyor" dediğini aktardı ve o ayetleri paylaştı.

İşte Kelkitlioğlu’nun yazısı;

15 Temmuz ihaneti ve milletin o ihanete gösterdiği destansı direnişle ilgili çok şey yazıldı, çizildi! Başta şehitler ve gazilerimiz olmak üzere o karanlık gecenin sayısız kahramanı var...

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İşte onlardan biri de İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’dı!

17-25 Aralık ihanetinin hemen ardından ateşten gömleği giyerek İstanbul’da göreve başlayan ve o dönemden itibaren FETÖ’yle mücadele konusunda önemli adımlar atan bir isim kendisi.

15 Temmuz gecesi de “İstanbul düşerse Türkiye düşer” diyen darbecilere karşı göğüs göğüse mücadele eden ve bu kadim şehrin ‘işgal’ edilememesinde başrolde olan bir polis müdürü.

O gece yaşananları “15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Duruş” adını verdiği bir kitapta anlattı ve tarihe not düştü...

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İhanet girişiminin 2. yıldönümünde okuyucusuyla buluşan kitap, o kara gecede yaşananları ilk ağızdan, risk alan, önderlik eden bir ismin kaleminden net bir şekilde anlatıyor.

Kitabın elime ulaşmasının ardından kendisiyle yeniden görüşme fırsatı bulduğumda bana, “Kitapta üç ayet var kimsenin dikkatini çekmeyen, aslında onlar o günü ve bu kitabı özetliyor”dedi.

Hemen tekrar göz attım kitaba...

“... Rabbimin şu ayeti sanki aynen tecelli etmişti: Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah’a tevekkül etsinler (Ali İmran, 160)...” yazıyordu.

“Ben yapmadım O yaptı...” ve korumasının şehit düştüğünde dilinden dökülen “İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun” (Allah’tan geldik, yine ona döneceğiz)...

Evet, 15 Temmuz destanı cesaret ve yurt sevgisi kadar Çalışkan’ın dikkatini çektiği bu imanın da eseri...

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