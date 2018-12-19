FETÖ'cüler 15 Temmuz'dan 2 yıl önceki darbe ihbarını örtbas etmiş!

Eski askeri yüksek yargıçların Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılandığı davada tanık olarak dinlenen eski Askeri Yargıtay Üyesi Muzaffer Yasin Aslan, "cemaat mensuplarının darbe yapacağı"na ilişkin 2014'te gelen ihbar mektubu üzerine başına gelenleri anlattı.

Aslan, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Askeri Yargıtay Üyesi Mehmet Şimşek'in yargılandığı davada tanık olarak dinlendi.

Emekli Askeri Yargıtay Üyesi Muzaffer Yasin Aslan, bu yapının askeri yargıda mevcut olduğunu 2014'te fark edince, gerekli resmi makamlara çok kez ifade verdiğini, bu nedenle soruşturma geçirdiğini ve emekliliğe zorlandığını söyledi.

Olayların başlangıcının, 2014'te kendi adına gelen, imzasız "Vatansever bir subay" imzalı ihbar mektubuyla başladığını anlatan Aslan, "O zamanki adıyla cemaatin yani FETÖ'nün darbe yapacağını ihbar eden bir mektup gelmişti. İlgili yerlere ilettim, mektubu Milli Savunma Bakanlığına ve Genelkurmay Başkanlığına gönderdim. Ama bana, 'askeri yargıtay üyelerine iftira atıyorsun' diyerek soruşturma açtılar. Zorla emekli edildim. Sonunda beraat ettim." dedi.

"Beni hedefe koydular"

Balyoz davası sanıklarından eski hakim albay Ahmet Zeki Üçok'un, Askeri Yargıtay'da yargılandığı davada muhalif kaldığını bu nedenle de cemaatin hedefinde olduğunu söyleyen tanık Aslan, şunları kaydetti:

"İhbar mektubuyla ilgili ifadelerim o dönemde basına yansıdı. Bundan sonra Nazlı Ilıcak ve bazı gazeteciler beni yalanlayan, 'kendi kendime mektup yazdığım' şeklinde yazılar yazdı. Albay Muharrem Köse ve Askeri Yargıtay Genel Sekreterliği de bu yazılara yakın, içerik olarak beni yalanlayan açıklamalar yaptı. O dönemde sanık Genel Sekreterliğe vekalet ediyordu. Doğruyu söylediğim için Askeri Yargıtay da dahil her yerde cezalandırıldım. 2014'te devlet makamlarına yaptığım uyarı gerçek oldu. Ben ise o zaman darbe yapacaklar dediğim için cezalandırıldım. Mektupları ben yazmışım gibi beni hedefe koydular. Bu uyarılarıma o dönemdeki askeri hakimler duyarsız kaldı. Onların duyarsızlığı nedeniyle darbe girişimi gerçekleşti."

Darbe ihbarını haber verdi, yargılandı

Eski Askeri Yargıtay Üyesi Aslan, 2014'te TSK içindeki FETÖ mensuplarının darbe yapacağına yönelik kendisine ulaşan ihbar mektubunu, Genelkurmay Başkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına gönderdi.

Mektupla ilgili Genelkurmay Askeri Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Ancak süreçte, mektubun Yasin Aslan tarafından yazılmış olabileceği öne sürüldü ve hakkında soruşturma açılan Aslan, disiplin kurulunca emekliliğe davet edildi.

Mektup içeriğindeki iddialarla ilgili takipsizlik kararı verilirken emekli olan Aslan hakkında dava açıldı.

Askeri Yargıtay 3. Dairesinde görülen davada, ihbar mektubu üzerindeki parmak izi ile zarftaki yazı karakteri incelendi ve bunların Aslan'a ait olmadığı belirlendi. Yargılama sürecinin ardından mektubu yazmakla suçlanan Aslan'ın beraatına karar verildi.

Askeri Yargıtayın yaptığı açıklama

Aslan'ın ihbar mektubuyla ilgili açıklamalarının basında yer alması üzerine, Askeri Yargıtay Genel Sekreterliğinden 26 Kasım 2014'te, "Askeri Yargıtay içindeki paralel yapılanmaya ilişkin söylem ve iddialar, kurumumuzca yasal girişim yapılmasını sağlayacak ve yeterli bir sonuca ulaşmayı temin edecek somut belgeye dayandığında ve somut bilgiler içerdiğinde gerekli yasal işlemler derhal başlatılacaktır." açıklaması yapıldı.

Sözü edilen haberlerin, haberin kaynağı kişiler hakkında soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, "Tüm bunlar dikkate alındığında, ilgili disiplin soruşturması, ceza soruşturması ve temyiz incelemesinin etki altına alınmasının amaçlandığı görülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Darbeden yargılanan Köse'nin açıklaması

İddiaların basına yansıması üzerine, ihbar mektubunda ismi geçen ve darbe girişimi suçundan yargılanan dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri eski albay Muharrem Köse adına avukatı tarafından da aynı gün açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İhbarda bulunan kişilerin şahsi menfaatleri doğrultusunda gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan mesnetsiz iddiaları, kendileri hakkında yapılabilecek adli ve idari işlemleri etkisiz kılma ve bu süreçte yer alan tüm personeli itibarsızlaştırma amacına yönelik olarak tekrar tekrar gündeme getirdikleri anlaşılmaktadır. Konu ile ilgili olarak gerekli yargısal süreç başlatılmıştır."