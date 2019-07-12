15 Temmuz’da toplu ulaşım ücretsiz Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi Burulaş tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetleri 15 Temmuz Pazartesi günü ücretsiz verilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi Burulaş tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetleri 15 Temmuz Pazartesi günü ücretsiz verilecek.

Bu hizmet Burulaş otobüslerinde 15 Temmuz Pazartesi saat 06.00’dan başlayıp, otobüslerin normal çalışma saatleri boyunca devam edecek. Raylı sistemde ise 15 Temmuz Pazartesi saat 06.00’da başlayacak ücretsiz taşıma, 16 Temmuz Salı günü saat 03.00’da sona erecek. Ücretsiz taşıma uygulaması özel halk otobüslerinde geçerli olmayacak.

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