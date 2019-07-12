15 Temmuz’da toplu taşıma, Başkentray ve Marmaray ücretsiz oldu 15 Temmuz’daki darbe girişiminin üçüncü yılı dolayısıyla toplu taşıma hizmetleri ile Başkentray ve Marmaray seferlerinin ücretsiz olmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

15 Temmuz’daki darbe girişiminin üçüncü yılı dolayısıyla toplu taşıma hizmetleri ile Başkentray ve Marmaray seferlerinin ücretsiz olmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı’na göre 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin üçüncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek anma etkinlikleri nedeniyle vatandaşlar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Buna göre, belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ve Başkentray ile Marmaray hizmetlerinden yararlananlar 15 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00’dan başlayarak 16 Temmuz Salı günü saat 06.00’ya kadar süre içerisinde belirtilen ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

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