15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin ve imama saldırı için mahkemeden flaş karar!

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı gece sela okuyan müezzin ve imama sözlü saldırıda bulundukları ve kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 23 kişinin yargılandığı davada karar verildi.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, tamamı tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları ile taraf avukatları hazır bulundu.

İddia makamının daha önce verdiği, sanıkların "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraati, 12 sanığa "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi, 2 sanığın "kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıla, bir sanığın ise "ibadethanelere zarar verme" suçundan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönündeki mütalaanın ardından sanıklar savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, önceki celsede savunma yapmayan sanıklara söz verdi.

FETÖ mensubu olmadığını ileri süren sanıklar, mahkemenin haklarında beraat kararı vermesini talep etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin o gece yaşanan darbe girişimine destek vermediklerini, ideolojik olarak da FETÖ ile uzaktan yakından ilgilerinin olmadığını belirterek, beraatlerini istedi.

Müdahil avukat Zeki Arıtürk ise sanıklar hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini dile getirerek, "Yapanın yanına kar kalmayacak şekilde hukuka ve adalete uygun bir şekilde karar verilmesini istiyoruz." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti, 3 sanığa "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek" suçundan 8 ay 10 gün ile 11 ay 20 gün arasında değişen hapis cezası, bir sanığa "ibadethanelere zarar verme" suçundan 10 ay hapis cezası vererek, bu cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Heyet ayrıca bir sanığı da "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek" suçundan 5 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

NELER YAŞANMIŞTI?

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yaşandığı gece, Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde sela okuyan müezzin ve cami imamına sözlü saldırıda bulunarak, kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 23 kişiden 8'i tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, 23 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, basit yaralama, hakaret ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

Tutuklu 8 sanık, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla salıverilmişti.