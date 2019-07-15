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15 Temmuz’da şehit olanlar Çengelköy’de anılıyor

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar Çengelköy Polis Merkezi’nde anıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:41
15 Temmuz’da şehit olanlar Çengelköy’de anılıyor

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar Çengelköy Polis Merkezi’nde anıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, hain darbe girişimi sırasında en büyük direncin gösterildiği noktalardan biri olan Çengelköy Polis Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından polislerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Türkmen, Polis Merkezi’nden ayrıldı.


15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlar, 15 Temmuz’un 3. yıl dönümünde Çengelköy Polis Merkezinde anıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimi sırasında direnişin sembollerinden olan Çengelköy Polis Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarete Üsküdar Emniyet Müdürü de eşlik etti. Polis memurlarıyla tek tek tokalaşarak sohbet eden Türkmen ve Demiryürek, polis merkezinin önünde polislerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:41
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