0553 313 94 23

15 Temmuz’da şehit olan emniyet müdürünün baba ocağında acısı halen yaşanıyor

15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan 4.

14 Temmuz 2019 Pazar 12:33
15 Temmuz’da şehit olan emniyet müdürünün baba ocağında acısı halen yaşanıyor

15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan 4. sınıf Emniyet Müdürü Ufak Baysan’ın Düzce’de yaşayan anne ve babası, acılarını şehit oğullarının fotoğrafına bakarak gidermeye çalışıyor.


15 Temmuz 2016’da silahlı terör örgütü FETÖ/PDY tarafından girişilen hain darbe kalkışmasının yıl dönümünde şehitlerin ailelerinin acıları tazeliğini halen koruyor. Darbe kalkışması sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli bulunan ve hainlerin kullandığı helikopterden atılan bombalarla şehit olan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın Düzce’deki baba ocağında da aradan geçen 3 yıla rağmen yaşanan acı dinmedi. Şehidin babası Ramazan Baysan ve annesi Hanife Baysan, şehit oğullarının acısını üniformalı fotoğrafına bakarak gidermeye çalışıyorlar. Anne Hanife Baysan, “15 Temmuz bizim için çok acı bir gün. Her gün içimiz yanıyor. Anlatılmaz bir duygu. Onu çok özlüyorum. 3 sene önce oğlum yanımdaydı diyorum” dedi.


Baba Ramazan Baysan ise, "Bitmek bilmeyen bir üç yıl. Bir baba şehit olan evladı için ne söylesin. Keşke bu işler olmasaydı. Sağ olduğumuz sürece biz ve bizim gibi evladını, eşini, anasını, babasını kaybetmiş o kahreden olaydan sonra o insanlar yaşadıkları sürece hissedecekler. Ne mutlu ki evladımın şehitlik mertebesine ulaşması bizi teselli ediyor. Teselli kaynağımız. Allah bu ülkeye 15 Temmuz gibi haince, alçakça bir kalkışmayı bir daha yaşatmasın” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:33
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaman Belediyesinden çevre ve yeşil alan çalışmaları
    1. Karaman Belediyesinden çevre ve yeşil..
    2. 3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz!
    3. Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha..
    4. Güneş gözlüğü sadece aksesuar değil
    5. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze..
    6. 15 Temmuz’da şehit olan emniyet..
    7. Mersin’de ’Et Borsası’ tartışıldı
    8. Pençe 2 Harekatı’nda 4 terörist daha..
    9. Mahalleye esrarengiz böcek istilası!..
    10. KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek..
    11. Vali Demirtaş’tan 15 Temmuz..
    12. FETÖ'ye karşı yurt dışındaki mücadele..
    13. Manisa’da otomobil su kanalına uçtu
    14. Tağut nedir?
    15. Arseven'den 'ince' mesaj: Bu..
    16. Bulgaristan’dan Bilecik’e tarih gezisi
    17. Anadolu Üniversitesi İngiltere..
    18. Söke, 15 Temmuz Demokrasi Destanını..
    19. Pençe'de öldürülen terörist sayısı..
    20. Sınava son bir dakika koşusu
    21. Başkan Sekmen’den 15 Temmuz mesajı
    22. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “FETÖ;..
    23. Dünya Su Sporları Şampiyonası
    24. Dünyanın en ünlü kentinde hayat resmen..
    25. İspanya’da Boğa Festivali’nin son..
    26. Ukrayna, çocuk tacizcilerini hadım..
    27. Pehlivan; “Duruşumuz, Türk millettir”
    28. "15 Temmuz milletin, devletine tüm..
    29. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş’ten..
    30. Deniz Kuvvetlerine yeni yetenekler..
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun