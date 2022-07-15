15 Temmuz'da şahlanan Çanakkale ruhu

İşte Ali Erkan Kavak'lının o yazısı;

Geçmiş bilinmezse gelecek inşa edilemez. Tarih milletlerin hafızasıdır. Yakın tarihimiz darbelerle doludur.

Bütün darbeler, millet iradesine karşı mason localarından örgütlenen hainler tarafından yapıldı. Darbelerden sonra ekonomi çöktü, ülke fakirleşti, ABD ve AB taşeronları önemli yerleri tuttular ve zengin oldular.

Darbeler, masonların ve ABD’nin millet iradesine diz çöktürme hareketidir.

15 Temmuzda asil milletimiz; 28 Şubat 1997, 12 Eylül 1980, 12 Mart 1971 ve 27 Mayıs 1960, hatta 1908 İttihat ve Terakki, 30 Mayıs 1876 Sultan Abdülaziz Han’a yapılan darbelerin hesabını gördü.

Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti, darbecileri mahkemelere çıkarttı, yargılandılar ve mahkûm oldular. Millet iradesi ve demokrasi adına Erdoğan’ın başka hiçbir icraatı olmasa sadece darbecilere meydan okuması, 15 Temmuz 2016’da millete çağrıda bulunarak darbeyi önlemesi, 1980, 1997, 2016 darbecilerinin yargılanmalarını sağlaması hizmet olarak yeter.

Darbenin maşası F. Gülen, 1975 yılında mason locasına üye olmuş, bu gerçeği milletten 41 sene saklamış. 1999’dan beri Pensilvanya’da CIA’in çiftliğinde oturuyor. Milletin hoca sandığı adam, sahtekâr ve yalancı çıktı.

15 Temmuzda milletin kanını beynine sıçratan şey, uğradığı haksızlık ve zulümdü. Hoca görünen adamın bir sahtekâr, cemaat zannedilen adamların darbe örgütü olduğu anlaşıldı.

Önceki darbelere göre 15 Temmuzda darbeyi gerektirecek hiçbir şey yoktu. Ülke seçilmiş ve halkın güvenine mazhar bir hükümetle yönetiliyordu, halk hayatından memnun, ekonomi iyiydi. Devlet terörle üstelik canla başla mücadele ediyordu. Darbeciler millete Amerika emperyalizminden başka hiçbir şey vaat etmediler. Emperyalizmin taşeronluğuna soyundular.

Senelerce İslam, Kur’an, Hz. Muhammed (sav) Bediüzzaman, Risale-i Nur, hoşgörü, diyalog, tolerans diyerek millete şirin görünen cemaat maskeli örgüt, her kutsalı istismar etti.

Yalanın kralını söylediler. Hoşgörü edebiyatı yaparak milletin çocuklarını devşirdiler, 15 Temmuz gecesi katilliğe soyundular, 251 vatan evladını acımasızca kurşunlayıp şehit ettiler, 2193 sivil insanımıza mermi yağdırdılar.

Sonra yalanın kralını söylediler.

Darbeyi biz yapmadık, dediler.

Darbe değil, tiyatroydu, dediler.

Bu yalanları ana muhalefet lideri Kemal Kılıçtaroğlu’na bile söylettiler. O Kılıçtaroğlu ki daha önceki konuşmalarında, darbe olursa tankın üstüne ilk ben çıkarım, demişti. 15 Temmuz gecesi tankların arasından sıvışıp Bakırköy belediye başkanının evine gitti, sabaha kadar millet katillerle boğuşurken o darbe filmi seyretti.

Hoşgörü ve tolerans maskeli adamlar, kuzu postuna bürünmüş kurt çıktılar, karıncayı incitmeyiz diyenler, meğer vicdan yoksulu katillermiş.

Her Müslüman Allah’ın emir ve yasaklarına uymayı ibadet kabul eder, canla başla Allah rızası kazanmaya çalışır.

Nisa Sûresi’nin 93. âyetinde Rabbimiz şöyle buyurur:

“Kim bir mümini kasten öldürürse cezası ebedi cehennemde kalmaktır. Allah ona öfkelenmiş ve onu lanetlemiş, büyük bir azap hazırlamıştır.”

Darbeciler, 15 Temmuz gecesi 251 kişiyi şehit etti, 2193 kahramanı kurşunladı.

Allah’ın emrine isyan etme konusunda hiçbir tereddüt göstermediler.

Veda Hutbesi’de Allah Rasulü (sav) ümmetine şu uyarıyı yapmıştı:

“Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayın!”

Darbeciler o gece, senelerce okudukları Allah’ın emirlerini bir kenara bıraktılar, CIA emirleri doğrultusunda masum sivilleri kurşunladılar.

Müslüman bir günah işlerse tövbe eder, Yüce Allah’tan bağışlanma ister.

Fetöcü darbeciler öyle yapmadılar, yalana sarıldılar.

Hoşgörülüyüz, diyalog ve toleranstan yanayız yalanlarını senelerce söylemişlerdi.

15 Temmuzda milletimiz; “hoşgörü, tolerans, diyalog” maskeli katillerle karşılaştı.

Hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem Başbakanımız Binali Yıldırım o gece darbecilere meydan okudular; “Ölümüne direneceğiz.” dediler.

İlk defa sivil halk, silahlı eşkıyayı yendi.

İlk defa ezan sesleri uçak ve tank gürültülerini bastırdı.

İlk defa muhafazakâr ve inançlı insanlar darbecileri devirdi.

İlk defa sivil toplum, asker kılıklı eşkıyaları tepeledi.

101 sene sonra Çanakkale ruhu dirildi, iman tekniğe meydan okudu.

İlk defa milletimiz liderlerin çağrısına kulak vererek abdest aldı, sokağa çıktık, şehit olma aşkıyla darbecilerin üzerine yürüdü. Darbecileri tepeledik, elhamdülillah.

Milletimiz gerçek bir kahramanlık destanı yazdı.

“İnsanlığın onuru, zalime başkaldırmakla kurtulur.” dedi Albay Sait Ertürk. 66. Mekanize Tugayı’nda alnından vurularak şehit düştü.

Albay Ala, izzetle ölümü, zilletle hayata tercih ederek yürüdü. Yedi kurşunla yaralandı, 66. Mekanize Tugayı’ndaki isyanın ateşini söndürdü.

Metin Doğan, kendisini tankın önüne attı ve 46 tonluk aracı durdurdu. Darbecilere meydan okudu:

“Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz?”

Metin Doğan ile görüştüm, o nasıl cümle, kurşun gibi, nasıl düşündün, diye sordum.

-Valla abi, düşünmedim, o an aklıma geldi ve söyledim, deyiverdi.

O gece sokağa çıkan milyonlar gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da abdest aldı, iki rekât yolculuk namazı kıldı. Suikast timinin üstüne salındığını bile bile otelden çıktı, Marmaris’ten Dalaman’a geçti, oradan tarifeli bir uçakla İstanbul’a uçtu. Uçak havalandığında havalimanı kulesi işgal altındaydı.

Otelden ayrılmadan darbecilere meydan okudu:

“Hain darbecilere karşı koyacağız! Ölümüne. Milletimi meydanlara, havalimanlarına çağırıyorum.”

Otel sahibi, sizi Yunan adalarına götüreyim deyince benim orada ne işim var diye tersledi. Darbeyi püskürten kahraman milletimize liderlik yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, “Hain kalkışmacılara ölümü göze alarak direneceğiz, hadlerini bildireceğiz.” diye kükredi.

Darbecilerin hava üstünlüğüne son vermek için Eskişehir Hava Kuvvetleri’ni harekete geçirdi.

Bu kahraman millet zulme direndi: Kazanlılar, Ankaralılar, İstanbullular, Ispartalılar, Denizliler, Malatyalılar, Konyalılar...

Halkın gücü, tankın gücünü yendi.

İman, teknolojiye meydan okudu.

Ezan sesleri, uçak gürültülerini bastırdı.

Elinde taş bile olmayan cesur insanlar; top, tank, makineli tüfek, helikopter ve F-16’lara meydan okudu.

İstiklal Savaşı yeniden kazanıldı.

Milletin iradesine, istiklaline, istikbaline göz dikenlere; aziz milletimiz unutamayacakları bir ders verdi. Pentagon’u, CIA’yi, MOSSAD’ı arkalarına alarak millet iradesine zincir vurmaya kalkanlar, tam bir hezimete uğradılar.

“Tankları görünce kimse sokağa çıkamaz.” diye milleti küçümseyenler, milletin tankların üstüne çıkarak destan yazdığını gördüler ve hayalleri tuz buz oldu.

Allah, o gece milletimizin gönlünden korkuyu aldı, darbecilerin gönlüne korku saldı.

Yüce Allah, bu aziz milletin gönlünden korkuyu aldı, onlara cesaret verdi; hainlerin yüreğine korku saldı. Millet kadını, erkeği, ihtiyarı, genci ile tam bir destan yazdı.

Milletimizin iradesine el koyan bütün darbeler CIA ve mason locası patentli. ABD’ye eğitim için giden subaylarımız bir şekilde devşiriliyor ve ülkemizde darbe organize ediyorlar.

Büyük bir medeniyetin varisiyiz, tarih boyunca büyük devletler kurduk. Bundan sonra da kuracağız ve yaşatacağız. Subaylarımızı kendimiz eğitmeli, onların ABD tarafında devşirilmesine fırsat vermemeliyiz.

Beyin Vitamini: 15 Temmuz ruhunu diri tutmak ve yaşatmak maksadıyla 15 Temmuzda Tankları Vuran Ebabiller ve 15 Temmuz Diriliş Destanı isimli iki polisiye eser kaleme aldım, okuyucularımıza tavsiye ederim.