0553 313 94 23

15 Temmuz'da müezzine saldıranlar beraat etti

15 Temmuz darbe girişimi gecesi camide sela okuyan müezzinlere saldıran 23 kişiden 18'i beraat etti. Kalan 5 kişi de hafif cezalar alarak hapis cezasından kurtuldu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 13:15
15 Temmuz'da müezzine saldıranlar beraat etti

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, tamamı tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları ile taraf avukatları hazır bulundu.

SANIKLARA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İddia makamının daha önce verdiği, sanıkların "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraati, 12 sanığa "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi, 2 sanığın "kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıla, bir sanığın ise "ibadethanelere zarar verme" suçundan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönündeki mütalaanın ardından sanıklar savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, önceki celsede savunma yapmayan sanıklara söz verdi.

BERAAT TALEP ETTİLER

FETÖ mensubu olmadığını ileri süren sanıklar, mahkemenin haklarında beraat kararı vermesini talep etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin o gece yaşanan darbe girişimine destek vermediklerini, ideolojik olarak da FETÖ ile uzaktan yakından ilgilerinin olmadığını belirterek, beraatlerini istedi.

"YAPANIN YANINA KAR KALMAYACAK BİR CEZA İSTİYORUZ"

Müdahil avukat Zeki Arıtürk ise sanıklar hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini dile getirerek, "Yapanın yanına kar kalmayacak şekilde hukuka ve adalete uygun bir şekilde karar verilmesini istiyoruz." dedi.

BERAAT KARARI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti, 3 sanığa "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek" suçundan 8 ay 10 gün ile 11 ay 20 gün arasında değişen hapis cezası, bir sanığa"ibadethanelere zarar verme" suçundan 10 ay hapis cezası vererek, bu cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Heyet ayrıca bir sanığı da "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek" suçundan 5 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 13:15
  1. İzmir
  2. dayak
  3. beraat
  4. müezzin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avukat Yunus Can vefat etti!
    1. Avukat Yunus Can vefat etti!
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EURO 2024..
    3. Gürsel Tekin'den 'pahalı gömlek'..
    4. Milli Görüş'ün sadık neferi Yunus Can..
    5. Türkiye düşmanları toplandı!..
    6. Emniyet Genel Müdürü yeni projeyi..
    7. CHP'li belediyeler seçim çalışmalarına..
    8. Galatasaray aradığı golcüyü buldu! Tam..
    9. Siyonistler, Türk bayrağıyla çıldırıyor
    10. 15 Temmuz'da müezzine saldıranlar..
    11. İki devlet tek silah! Türkiye ve..
    12. Gaz yapan yiyecekler hangileridir?
    13. Bedelli askerlik mevzusu
    14. Yargıtay’ın Enis Berberoğlu kararı
    15. Erzurumspor'da Mehmet Özdilek bombası!
    16. ABD, Ortadoğu'dan çekiliyor mu? 3..
    17. Odatv’den kıble ve zemzem düşmanlığı
    18. Karamollaoğlu: Erdoğan'ın..
    19. Almanya'dan Suudi Arabistan itirafı!..
    20. Semerkand’dan Akit’e ziyaret
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Katar’dan dev hamle
    Katar’dan dev hamle