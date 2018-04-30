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İşte 15 Temmuz'da 'Moda Askeri Deniz Kulübü'nde yaşananlar

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Konya'daki üsten iki helikopterle hareket ederek, İstanbul'daki Moda Askeri Deniz Kulübü'nde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününü basan ve aralarında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın da bulunduğu çok sayıda üst düzey komutanının rehin alınma görüntüleri ortaya çıktı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:36

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Konya'daki üsten iki helikopterle hareket ederek, İstanbul'daki Moda Askeri Deniz Kulübü'nde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününü basan ve aralarında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın da bulunduğu çok sayıda üst düzey komutanının rehin alınma görüntüleri ortaya çıktı. Ankara'da görülen Akıncı Üssü davası klasörleri arasına giren güvenlik kamera görüntüleri, baskını ve komutanların nasıl rehin alındığını saniye saniye gösteriyor.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 13:36
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. 15 Temmuz 2016

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