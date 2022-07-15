15 Temmuz'da millet topyekûn yumruğa dönüştü

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

Ülkemizi savunduk

“O gün milletin cesareti bütün ihtişamıyla meydanlardaydı. Türkiye büyük ve yekpare bir meydana dönüşmüştü ve biz o meydandaydık. O gün, meydanlara ilk çıkan ve teşkilatını ilk çağıran, Memur-Sen’di. Milletimizle birlikte darbeci hainlere karşı inancımızı, irademizi ve ülkemizi savunduk. Teşkilat olarak, Türkiye’nin en büyük konfederasyonu ve bağlı sendikaları olarak o meydandaydık.

Diz çöktürme hareketiydi

15 Temmuz günü Türkiye işgal edilmek istendi. 15 Temmuz darbe girişimi, küresel emperyalizmin bu ülkenin bağımsız duruşuna, antiemperyalist politikalarına, dayatmalara boyun eğmeyen iradesine; küresel vesayete yol vermeyen cesaretine karşı girişilmiş bir ‘diz çöktürme’ hareketidir. 15 Temmuz’un, darbeyle anılan 12 Eylül’lerden 27 Mayıs’lardan farklı olarak sadece karanlık darbe girişiminin adı değil, bunun ötesinde inanca sadakatin, şehadetin ve yeniden dirilişin adıdır. 15 Temmuz darbeyi kutsayan 27 Mayıs’ın aksine milletin dirayetini kutsayan bir anlayışla Demokrasi ve Milli Birlik günü ilan edildi. 15 Temmuz, Allah’ın yardımıyla bombalara, tanklara karşı çıplak elle kazanılmış bir zaferdir.15 Temmuz; milyonların sokağa inerek iradesini ve ülkesini koruduğu o tarihi direnişin ve bu ülkenin adeta yeniden kurulduğu gecenin adıdır. 15 Temmuz; şehadet bilincinin mücessem olduğu, bir milletin topyekûn bir yumruğa dönüştüğü tarihin adıdır.”