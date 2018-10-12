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Nurullah Aktaş kimdir? Erdoğan’ın 15 Temmuz'da sokağa çıkın çağrısına 'şuursuz bir telkin’ dedi dekan yardımcısı oldu

Batman Üniversitesi’nde Dekan Yardımcısı olan Nurullah Aktaş kimdir? 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştirenFETÖ’cü darbe girişimi sırasında sosyal medyada 'Şu anda ülkemizde ilk defa kutlu bir ihtilal olmaktadır' diye paylaşımda bulunan Öğretim Üyesi Mehmet Nurullah Aktaş, Batman Üniversitesi’nde Dekan Yardımcısı yapıldı. Nurallah Aktaş nereli?

12 Ekim 2018 Cuma 20:48
Nurullah Aktaş kimdir? Erdoğan’ın 15 Temmuz'da sokağa çıkın çağrısına 'şuursuz bir telkin’ dedi dekan yardımcısı oldu

Batman Üniversitesi’nde Dekan Yardımcısı olan Nurullah Aktaş kimdir? 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren  FETÖ’cü darbe girişimi sırasında sosyal medyada 'Şu anda ülkemizde ilk defa kutlu bir ihtilal olmaktadır' diye paylaşımda bulunan Öğretim Üyesi Mehmet Nurullah Aktaş, Batman Üniversitesi’nde Dekan Yardımcısı yapıldı. Nurallah Aktaş nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı milleti sokağa davet etmişti. Erdoğan’ın talimatını duyan milyonlar sokaklara akmıştı. Batman Üniversitesi Dekan Yardımcılığına atanan Nurullah Aktaş, Facebook hesabından Erdoğan’ın sokağa çıkın çağrısına “insanlarımızın canını, malını tehlikeye atacak bir takım şuursuz telkinlerde ve tavsiyelerde bulunulmuştur” açıklamasında bulunarak Erdoğan’ın sokağa çıkın davetine “şuursuz telkin” ifadesini kullanmıştı.

Silopi’de müftülük yaparken Şırnak Üniversitesi Genel Sekreterliği’ne kadar yükseltilen Mehmet Nurullah Aktaş, skandal paylaşımlarının ardından Batman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne tayin olmuştu. Aktaş, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Facebook sayfasından, “Tüm üniversite personelimizin ve kıymetli öğrencilerimin dikkatine. Şu anda ülkemizde ilk defa kutlu bir ihtilal olmaktadır. Sokağa dökülme, meydanlara çıkma gibi insanlarımızın canını, malını tehlikeye atacak bir takım şuursuz telkinlerde ve tavsiyelerde bulunulmuştur. Biz ulemalar ve devletimizin yanında olanlar olarak herkesin itidalli olmasında, sakin olmasında fayda görüyoruz. Şüphesiz ki yüce Allah şerleri hayr eyler, zannetmeyin ki gayr eyler. Sayın Rektör hocamızın da tavsiyesi bu yöndedir. Allah rızası için itidalli olalım. Bu bir şey değildir, sonu hayırlarla doludur, bunun idrakinde olarak davranalım” şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 20:48
  1. Şırnak
  2. Nurullah Aktaş kimdir?
  3. Batman Üniversitesi

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