15 Temmuz’da İstanbul’da güneş batarken gökyüzü kızıla boyandı
15 Temmuz’da İstanbul’da gün batımı, benzerine az rastlanan görüntü oluşturdu.15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:27
15 Temmuz’da İstanbul’da gün batımı, benzerine az rastlanan görüntü oluşturdu. Güneş, gökyüzünü kızıla boyadı.
15 Temmuz’da İstanbul’da gün batımı, benzerine az rastlanan görüntü oluşturdu. Büyük Çamlıca Camii avlusundan kaydedilen görüntüde, güneş batarken gökyüzünün kızıla büründüğü görüldü. Gökyüzünü kızıla boyayan güneşin batışı havadan da görüntülendi.
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