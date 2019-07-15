15 Temmuz’da İstanbul’da güneş batarken gökyüzü kızıla boyandı 15 Temmuz’da İstanbul’da gün batımı, benzerine az rastlanan görüntü oluşturdu.

15 Temmuz’da İstanbul’da gün batımı, benzerine az rastlanan görüntü oluşturdu. Güneş, gökyüzünü kızıla boyadı.

15 Temmuz’da İstanbul’da gün batımı, benzerine az rastlanan görüntü oluşturdu. Büyük Çamlıca Camii avlusundan kaydedilen görüntüde, güneş batarken gökyüzünün kızıla büründüğü görüldü. Gökyüzünü kızıla boyayan güneşin batışı havadan da görüntülendi.

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