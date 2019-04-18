15 Temmuz’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki faaliyetlere ilişkin davada eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın yanı sıra 10 sanığa da müebbet hapis cezasına verildi

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