'15 Temmuz'da ezanlar yeni bir şahlanışı müjdeledi'

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, "Ezanlar ve selalar her seferinde yeni bir kurtuluşu, yeni bir dirilişi, yeni bir şahlanışı müjdeledi. Tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi." dedi.

Rektörlük tarafından 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen anma programında konuşan Prof. Dr. Arat, milletin asırlar boyu dünya kültür ve medeniyetine ışık tuttuğunu, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Sakarya'da, Dumlupınar'da yüzbinlerce kişinin şehadet şerbetini içtiğini söyledi.

15 Temmuz'un Türkiye'nin üzerine karanlık bir gece olarak çöktüğünü ifade eden Arat, "Ezanlar ve selalar her seferinde yeni bir kurtuluşu yeni bir dirilişi yeni bir şahlanışı müjdeledi tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi. Ancak tarih boyunca nice kuşakların canını feda ettiği bu topraklar, 15 Temmuz gecesi bir kere daha şahit oldu ki bu millet vatanı için tüm varlığını feda etmeye her zamankinden daha da hazırdı." diye konuştu.

Arat, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ile 15 Temmuz gecesi halkın kenetlendiğini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın kararlılığı altında kenetlenen halkımız, karşı konulmaz bir sel gibi meydanlara, caddelere ve hava limanlarına akarak bu vatanın sahipsiz olmadığını darbecilere ve onların efendilerine açıkça gösterdi. 50 yıldır sinsice tezgahlanan bu ihanet planı milletimizin azmi ve kararlı mücadelesi sayesinde yarım günde çöktü. Meşru Cumhurbaşkanının canına kastedecek kadar hainleşmiş, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiçbir döneminde el uzatılmayan gazi meclisimize el uzatacak kadar gözü dönmüş, halkın vergileriyle alınan silahları kendi halkına doğrultacak kadar zalimleşmiş darbeciler teker teker yakalanarak hak ettikleri cezalara çarptırıldı."

'DARBELER DÖNEMİ AÇILMAMAK ÜZERE KAPANDI'

15 Temmuz'u planlayan ve uygulamaya kalkışan herkesin tarih önünde ve milletin vicdanında ağır bir cezaya mahkum olduğunu belirten Arat, darbe girişimi sonrasında devletin aldığı önlemlerle darbeler döneminin açılmamak üzere kapandığını vurguladı.

Arat, Marmara Üniversitesi'nin, Fethullahçı Terör Örgütü tarafından organize edilen kalkışmaya karşı ilk andan itibaren teyakkuz halinde olduğunu belirterek, "İlk andan itibaren bir vatan borcu olarak gördüğümüz bu vazifenin gereğini kararlılıkla yerine getirmenin gayreti içerisinde olduk. Bugün ülkemiz ve üniversitemiz geleceğe daha emin adımlarla yürümektedir." dedi.

'PROGRAMLARIN HER BİRİ ÖNEMLİ'

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de 15 Temmuz yıl dönümü programlarının tarihe not düşmek açısından önemli olduğunu söyledi.

Şebik, 15 Temmuz ruhunu yaşatabilmek için tüm vilayetlerde anma programlarının, sempozyumların ve etkinliklerin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Hain darbe girişimini milli hafızada canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak için bu programların her biri önemli. Bizler de bu kutlu yolculukta, elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

'AYNI HEDEFE DOĞRU KOŞTUK'

15 Temmuz gecesi insanların din, mezhep, siyasi parti gözetmeksizin aynı hedefe birlikte koştuğunu söyleyen Şebik, şunları kaydetti:

"Sosyal hayatta bir arada olmayacağımız birçok insanla aynı hedefe doğru koştuk. Orada siyasi parti, din ve mezhep farkı gözetmeksizin herkes bir hedefe, vatanına, milletine, mukaddesatına, bayrağına, ezanına sahip çıkmak için yürüdü. Ellerinde silah yoktu, karşılarında tank vardı. Dolayısıyla biz bir ve beraber olduğumuz sürece bu millete hiçbir yerden surda bir gedik açamayacaklarını görmüş olduk."

Programda, Marmara Üniversitesi tarafından 15 Temmuz şehitlerini anmak için hazırlanan "Hayalleriniz Bize Emanet" filmi izletildi.

Programın ardından Prof. Dr. Arat, Şebik'e, 15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz'ın kardeşi İsa Yılmaz'a ve Hayalleriniz Bize Emanet adlı filmin sunumunu yapan sanatçı Cahit Şaher'e teşekkür plaketlerini takdim etti.

Programa, Prof. Dr. Arat ve Şebik'in yanı sıra 26. Dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Talip Küçükcan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Koç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Değirmenci, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.