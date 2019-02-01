15 Temmuz'da evinde saklanmıştı! Tekrar aday gösterdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy Belediye Başkanlığı için 15 Temmuz darbe girişimi gecesi evinde saklandığı Bülent Kerimoğlu'nu tekrar aday gösterdi.01 Şubat 2019 Cuma 14:27
15 Temmuz darbe girişimi sırasında olaylı bölgeden kaçan CHP lideri Kemal Kılıçadroğlu'na o gece CHP Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kucak açmıştı.
Kılıçdaroğlu tekrar aday gösterdi
Türkiye'yi bölmek için kalkılan darbe girişimini, partisinin lideri Kılıçdaroğlu ile evden takip eden Bakırköy Belediyesi Başkanı Bülent Kerimoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yeniden aday gösterildi.
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