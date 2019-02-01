15 Temmuz'da evinde saklanmıştı! Tekrar aday gösterdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy Belediye Başkanlığı için 15 Temmuz darbe girişimi gecesi evinde saklandığı Bülent Kerimoğlu'nu tekrar aday gösterdi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında olaylı bölgeden kaçan CHP lideri Kemal Kılıçadroğlu'na o gece CHP Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kucak açmıştı. Kılıçdaroğlu tekrar aday gösterdi Türkiye'yi bölmek için kalkılan darbe girişimini, partisinin lideri Kılıçdaroğlu ile evden takip eden Bakırköy Belediyesi Başkanı Bülent Kerimoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yeniden aday gösterildi.

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