15 Temmuz'da Erdoğan'ı Dalaman'dan getiren pilot FETÖ'cü çıktı

3N Medya Grup Başkanı Murat Kelkitlioğlu Show Radyo ve Radyo Viva ortak yayınında ‘Mayın Tarlası’ programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kelkitlioğlu'nun açıklamalarına göre Türkiye’yi ele geçirmek isteyen FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da yaptığı darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Dalaman’dan İstanbul’a getiren pilot Barış Yurtseven de FETÖ’cü çıktı.

FETÖ şüphelisi Yurtseven'in örgüt bağlantısı ise tevafuken anlaşıldı.

O gece uçağın online takibini sağlayan transponder cihazını kapatmadığı için Şubat 2017’de işten çıkartılan Yurtseven, daha sonra Atlas Jet’e iş başvurusunda bulundu.

Bünyesinde örgüt üyesini çalıştırmak istemeyen Atlas Jet ise Yurtseven’den ‘Herhangi bir örgüte üye olup olmadığına dair temiz yazısı’ getirmesini istedi.

Başvuru yapınca ortaya çıktı

Bunun üzerine cumhuriyet savcılığına başvuruda bulunan Yurtseven “Hakkımda herhangi bir FETÖ veya diğer terör örgütleri hakkında soruşturma veya dava olup olmadığını bildirir evrakın tarafıma verilmesi hususunu arz ederim" diye dilekçe yazdı. Savcılık tarafından yapılan soruşturmada ise Yurtseven’in tüm örgüt bağlantıları ortaya çıktı.

Gülen'in çağrısına uymuş

Pilot Yurtseven’in 17-25 aralık kumpasından sonra FETÖ elebaşısının; ‘evinizi arabanızı satın Bankasya’ya yatırın’ çağrısı üzerine BMW marka aracını satarak söz konusu bankaya 200 bin TL yatırdığı tespit edildi. Aynı dönemde eşinin de Bankasya’ya yüklü miktarda para yatırdığı belirlendi.

Sözde imamlarla defalarca görüşmüş

Barış Yurtseven hakkında yürütülen soruşturmada, FETÖ’nün sözde Ankara il imamı olan ve iş adamlarından himmet adı altında para toplayan Cemil Koca ile de 2009 - 2014 yılları arasında defalarca görüşme yaptığı ortaya çıktı. Yurtseven’in adına kayıtlı telefondan ByLock hesabı bulunan örgüt üyeleriyle sık görüşmeler yaptığı da HTS kayıtlarından tespit edildi.

Kendisini savundu

İfadesine başvurulan Yurtseven, BMW marka otomobilini sattığını ve yeni otomobil alacağını bu süre içinde şube müdürü arkadaşının ricası üzerine parayı kısa süreliğine Bank Asya’ya yatırdığını söyledi. Ancak otomobil alacağı firmayla anlaşamaması üzerine paranın bankada kaldığını kaydeden Yurtseven, daha sonra peyder pey parayı çektiğini ileri sürdü.

Eşi Deniz Yurtseven’in de kayınvalidesinin birikimlerini yine Bank Asya’nın Yenimahalle Şube Müdürü olan arkadaşının ricası üzerine bu bankaya yatırdığını kaydeden Yurtseven, FETÖ ile bir ilgisi olmadığını ileri sürdü.

Cumhuriyet savcılığı Barış Yurtseven hakkında; ‘FETÖ içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suretiyle atılı Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan dava açılmasına karar verdi.

Kaynak: Superhaber