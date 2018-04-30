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'15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'

NATO eski Genel Sekteri Anders Fogh Rasmussen'in hacklenen Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:24
'15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'

NATO eski Genel Sekteri Anders Fogh Rasmussen'in twitter hesabı hacklendi. Hacklenen hesaptan 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulunuldu. 

İşte Rasmussen'in hesabından yapılan 15 Temmuz paylaşımı;

"Bir itirafta bulunmak istiyorum! 15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik. NATO bu nedenle Sayın Erdoğan'dan özür dilemeli" 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 09:24
  1. NATO eski Genel Sekteri Anders Fogh Rasmussun

YORUM YAZ

  • hüsrev beyhüsrev bey56 dk önce
    Sahada asla ve kat a yenemezler ,bunu adı gibi bilirler , artık masada da yenemeyecekleri sancıları tuttu . Paçalarının tutuştuğunun iç kamuoyu tarafından da değerlendirilmesi büyük emeklerle gelinen yeri iyi koruması lazım .
  • aliyaraliyar1 sa önce
    olmaya olmazda velevki yine böyle bir kalkışma ya cüret ederlerse bilineki bu sefer meydanlara boş çıkmayız
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