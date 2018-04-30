NATO eski Genel Sekteri Anders Fogh Rasmussen'in twitter hesabı hacklendi. Hacklenen hesaptan 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

İşte Rasmussen'in hesabından yapılan 15 Temmuz paylaşımı;

"Bir itirafta bulunmak istiyorum! 15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik. NATO bu nedenle Sayın Erdoğan'dan özür dilemeli"