'15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
NATO eski Genel Sekteri Anders Fogh Rasmussen'in hacklenen Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu.30 Nisan 2018 Pazartesi 09:24
NATO eski Genel Sekteri Anders Fogh Rasmussen'in twitter hesabı hacklendi. Hacklenen hesaptan 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulunuldu.
İşte Rasmussen'in hesabından yapılan 15 Temmuz paylaşımı;
"Bir itirafta bulunmak istiyorum! 15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik. NATO bu nedenle Sayın Erdoğan'dan özür dilemeli"
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