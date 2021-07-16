15 Temmuz'da askerleri nasıl kandırdılar? Muhammet Sarı'nın çektiği videolar birçok masumu hapisten kurtardı

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15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde yeniakit.com.tr'ye konuşan Muhammet Sarı, o gece yaşadıklarını anlattı. Sarı, darbe girişiminin gerçekleştiğini öğrenir öğrenmez meydanlara çıktığını söyledi. O gece tankın üzerindeki askerlerle konuşup, onları rahatlarak sosyal medya hesabından videolar yayımlayan Muhammet Sarı, birçok masum askerin ceza almamasında rol oynadı.

Masum askerleri 'patlama' yalanı ile kandırdılar!

Muhammet Sarı, tankın üzerindeki bir uzman çavuş ile de konuşup bu anları kayıt altına almıştı. Sosyal medyadan yayımladığı video sayesinde, darbecilikten yargılanan uzman çavuş beraat etmişti. Sarı'nın 'Neden sokaktasın?' dediği askerin, 'Ben Anadolu çocuğuyum. Darbe olduğunu bilseydim, çıkarmıydım!' cevabı, darbeci hainlerin alçak yüzünü gösterir nitelikteydi.

" 'Karşıda patlama var' dediler"

Muhammet Sarı ile 15 Temmuz gecesi konuşan uzman çavuş, sokağa nasıl çıktıklarını şöyle anlatmıştı:

"Dediler ki 'Karşıda patlama var' Mesaimde bitmişti ama biliyorsunuz asker 7-24 esası ile çalışır. 'Dışarı çıkacağız' dediler. Biz de gövde gösterisi yapmak için dışarı çıktık. Bilmiyordum abi. Ben Anadolu çocuğuyum, Afyonluyum. Bilseydim darbe olduğunu çıkarmıydım! Saatlerdir Ayetel Kürsi okuyorum."