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15 Temmuz’da araçların lastiklerini kesen şahıs yakalandı

Tokat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin yapıldığı gece araçların lastiklerini kesen şahıs polis tarafından yakalandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:49
15 Temmuz’da araçların lastiklerini kesen şahıs yakalandı

Tokat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin yapıldığı gece araçların lastiklerini kesen şahıs polis tarafından yakalandı.


Tokat’ta kent merkezinde bulunan Soğukpınar Mahallesinde sabah araçlarının başına gelen vatandaşlar lastiklerinin kesildiğini fark etti. Şeyhişirvani Caddesi üzerinde park halinde bulunan araçlara yapılan saldırının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin tamamlanması sonrasında yapıldığı iddia edildi. Durumun fark edilmesiyle birlikte vatandaşlar hadiseyi polise bildirildi. Tokat Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından bölgede ve lastikleri kesilen araçlar üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonucu olayı gerçekleştiren şüphelinin Y.P (20) olduğu tespit edildi. Lastik magandası şüpheli Y. P. (20), suç aleti bıçak ile birlikte yakalandı.


Gözaltına alınan Y. P., ifadesinde gece 5 arkadaşı ile birlikte alkol aldıklarını saat 02.00 sıralarında Behzat Bulvarı Saat Kulesi yanında parkta otururken alkollü olan arkadaşı M.H.B (19)’nin kendisine küfür etmesinden dolayı şahsı bacağından bıçakla yaraladığını daha sonra arkadaşlarının kendisini olay yerinden uzaklaştırdığını anlattı. Y. P., yanında bulunan M.Y (20) isimli şahıs ile birlikte belirtilen sokak üzerinde giderken bir anlık sinir ile üzerindeki bıçakla park halinde olan 5 adet otonun lastiğini kestiğini söyledi.


Şahıs hakkında gerekli tahkikat yapılarak suç aleti olan bıçak ile birlikte adli makamlara intikal ettirildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:49
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