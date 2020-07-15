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15 Temmuz'a damga vuran klip

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 4. yıl dönümünde şehitlerimiz anısına Murat Makas'ın besteleyip seslendirdiği "Birlikte Türkiye" şarkısı beğeni topladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 18:54:00 -
15 Temmuz'a damga vuran klip

Fetullahçı Terör Ögütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihindeki kanlı darbe girişiminin 4. yıl dönümünde şehitlerimiz anısına yapılan şarkı, beğeni topladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan bir grup FETÖ üyesi askerlere karşı liderine ve özgürlüğüne sahip çıkan milletin cesaretini, Murat Makas besteleyip seslendirdiği "Birlikte Türkiye" şarkıyla dile getirdi.

Beğeni toplayan rap şarkı için Makas, "Bu vatan için gözünü kırpmadan canını siper eden tüm şehitlerimiz için ufakta olsa birşey yapmak istedik" dedi.

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