15 Temmuz Zafer Bayramı!.

İstiklal savaşlarında başarılı olamayan harici düşman kuvvetleri, necib milletimizin topyekûn Milli Duruşu, Milli Direnişi ve Milli Dirilişi’yle, şanlı tarihinin takvim yapraklarına altın harflerle yazdığı destansı zaferi 30 Ağustos 1922’de, vatan topraklarından kovuldular Elhamdulillah!

Ancak; dahili mandacı, nifak ve hased kuvvetleri, ağaç kurtları gibi vatan ağacımızı kemirmekten dün geri durmadılar, bugünde durmuyorlar!

Kıyamete kadar da ihanetlerinin devam edeceğini ve asla durmayacaklarını unutmayalım!

İçimizdeki nifak kurtlarından Masonik-Sebateist vb. dönmeler, ülkemizi; emperyalizmin kanlı çarkları arasında kolayca öğütülebilecek kıvama getirmek için, Anadolu, batıya payanda olsun, emperyal ülkelere manda olsun için görevdedirler!

Particilik, Irkçılık, Mezhepçilik ve Tarikatçılık Hastalığına yakalananlar ise; hırs, haset, cehalet ve gafletlerinden dış ve iç düşmanlara alet oluyorlar!

Vatan ağacının içindeki kurtların beslenmesine çıkarları uğruna (bilerek-ihanetle ya da bilmeyerek-gafletle) yardımcı oluyorlar!

Daha geçtiğimiz günlerde, ordusunun kuruluşunun 2226. yılını kutlayan bu aziz milletin kadim düşmanları (silahlı dış şer güçler), ülkemizi dışarıdan bir taarruzla işgal edemeyeceklerini bildiklerinden, mandacı masonları ve piyonları yoluyla içerideki gafil ve hainler eliyle gerçekleştirmek istedikleri silahlı darbelerle bu aziz vatanı işgal etmek istiyorlar!

Halkımızın sandıkta seçtiği, nice vatansever devlet adamlarımızı yasaklarla, zindanlarla, idamlarla tasfiye ettiler!

Yıllar önce hazırlanıp, 15 Temmuz 2016 gecesi sahneye konulan silahlı eşkıya kuvvetlerinin başlattığı işgal, istila ve imha hareketi, dış ve iç güçlerin en çetin saldırılarından biriydi!

Ama bu silahlı işgal taarruzu, Allah’ın (cc) lütfu ve yardımı!

Milletimizin birliği, dirliği ve şanlı direnişiyle bertaraf edildi Elhamdulillah!

Roma merkezli haçlı-küfür alemi, içimizdeki satılmış piyonlarıyla beraber yenildi ve büyük bir hezimete uğratıldı Elhamdulillah!

Baş terörist İsrailli Netanyahu’yla, Papanın içimizdeki piyonu Fetonyahu dayanışması yerle yeksan edildi!

Şanlı İstiklal Zaferimizden 95 sene sonra, 15 Temmuz 2016’da yeniden büyük bir zafer kazanıldı Elhamdulillah!

Şimdi bu zaferin ardından rehavete kapılmadan, gevşemeden, paniklemeden ve şımarmadan; hakkaniyet, adalet, ehliyet, emanet ve sadakat ilkeleriyle güçlü bir Türkiye’yi yeniden birlikte inşa etmeliyiz!

Dinimizin, vatanımızın ve milletimizin düşmanları, silahlı güçlerle işgal edemedikleri ülkemizi ve yıkamadıkları birliğimizi ve iktidarımızı, halkımızı aldatarak sandıkta yıkmak için içerideki işbirlikçileriyle birlikte yeni bir taarruz başlattılar!

Vallahi 15 Temmuz taarruzundan daha tehlikeli bu büyük oyun için teyakkuzu ve yeniden milli bir seferberliği başlatmamız imani, vicdani ve vatani görevimizdir!

Şehid Fazlı Demir’lerin ve Ömer Halis’lerin nöbetine koşacak yeni nesil yiğitlerimiz; Hasan’ları, Hüseyin’leri, Ali’leri, Ömer’leriyle; imanlı, hayalı, ahlaklı Ayşe, Zeynep ve Fatma’larıyla Anadolu’nun teminatı olduklarını bilmeliler ve yetmez, bu yeni nesil, 15 Temmuz Ruhuyla yeniden doğan bu gençlerimiz, İslam Dünyası’nın son kalesi, dünya mazlumlarının umudu ve Kâbe’nin koruyucuları oldukları şuuruyla dinsever, vatansever ve şehadetsever yetiştirilmelidirler! Buna mahkûm ve mecburuz!

15 Temmuz zafer günü münasebetiyle başta Başkomutan Receb Tayyib Erdoğan kardeşimi, ekibini ve aziz milletimizin necip evlatlarını bir kez daha tebrik ediyor!

Şehid ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Makamları, sevenleriyle beraber Dünya ve Ahirette Cennet olsun! (Amin)

Allah (c.c), dış ve iç düşmanların şerrinden dinimizi, vatanımızı ve hepimizi korusun!

Şeytanın silahı Türkçülük, Kürtçülük vs. ırkçılık belasından bizleri kurtarsın!

Müslümanlıkla yoğrulan bu vatanda hepimizi tek ümmet eylesin!

Ve bu dua ve dileklerimizle 15 Temmuz Zafer Bayramımız Kutlu olsun!

Tüm darbelere direnen kahramanlarımızı rahmetle, dünden bugüne darbecileri ise lanetle anıyorum. Selam ve duayla.