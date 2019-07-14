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15 Temmuz yıl dönümünde Halisdemir’e ziyaretçi yoğunluğu

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi sırasında Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir’in kabrinde direnişin 3.

14 Temmuz 2019 Pazar 15:50
15 Temmuz yıl dönümünde Halisdemir’e ziyaretçi yoğunluğu

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi sırasında Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir’in kabrinde direnişin 3. yılında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.


Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden şehit Ömer Halisdemir mezarına ziyarete gelen ziyaretçiler, şehidin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ederek Kur-an’ı Kerim dua okudu, dua etti.


Ziyaretçilerden Asuman Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz nedeniyle şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret için Mersin’den geldiklerini söyledi.


Kabirde okunan dualardan çok duygulandığını ve 15 Temmuz’u yeniden yaşıyor gibi olduğunu belirten Öztürk, şunları söyledi:


"O gece Ömer Halisdemir gerçekten bu ülkenin kaderini değiştirdi. Semih Terziyi alnından vurmakla ülkeyi kurtardı. Ona ne kadar minnettar olsak azdır. 15 Temmuz’la ilgili en çok zoruma noktanın ’darbe değildi, tiyatroydu’ dediklerin zaman gerçekten çok üzülüyorum. Böyle bir tiyatro olmaz da zaten bunu nasıl bir zihniyetle söylüyorlar anlayamıyorum. ama yavaş yavaş onlar da bunun bir tiyatro olmadığını kabul etmek zorunda kaldılar. Allah inşallah milletimize böyle günler yaşatmasın diyorum. Ama bir daha böyle bir harekata kalkışabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü bu vatanda Ömer Halisdemir gibi bir çok vatan evlatları var. Bunu unutmasınlar. Sadece Ömer Halisdemir’lerimiz yok kadınlarımızla çoluğumuzla çocuğumuzla bundan sonra herhangi bir kalkışmaya cüret bile edemeyecekler. Bu konuda ne kadar kararlı olduğumuzu buradan duyurmak istiyorum. Annesinin kabrini de ziyaret ettik. İşte bazı anneler var böyle aslanlar doğuruyor. Bazı anneler de var dilim varmıyor ama vatan haini doğuruyor. Allah inşallah böyle anne ve evlatlarını bu milletin başından eksik etmesin."


Aksaray’dan Mustafa Özateş de şehit Halisdemer’i her zaman ziyaret ettiklerini ve dua okuduklarını belirtti.


Şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir’i ziyaret ederek hayır duasını aldıklarını anlatan Özateş, "Bütün 15 Temmuz şehitlerimizi ve diğer şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Yaralanan kardeşlerimize de şifalar diliyoruz. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Allah 15 Temmuz’u darbe girişimini bir daha memleketimize yaşatmasın.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 15:50
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