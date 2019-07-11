"15 Temmuz Türk milletinin şanlı direnişidir"

ORDU (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "15 Temmuz, bu toprakları işgal etmek isteyenlere, bu toprakları yabancılara peşkeş çekmek isteyenlere karşı Türk milletinin şanlı direnişidir." dedi.

Malkoç, Ordu'daki bir otelde düzenlenen "Ombudsman Ordulularla Buluşuyor" programında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Şeref Malkoç, buradaki konuşmasında, tarih boyunca insanların arayışında temel unsurun hakkaniyet duygusu ve adalet olduğunu söyledi.

Devletin millete, topluluklara bakışının farklılaştığını dile getiren Malkoç, şöyle devam etti:

"Günümüz dünyasında esas olan, temel olan insandır, o ülkenin vatandaşıdır. Devletin, kamunun bütün kurumları hizmet araçları ve hizmet unsurları vatandaşa hizmet için vardır. Onun mutluluğu, saadeti, gelişmesi, huzuru ve refahı için vardır ama bunu temin etmek kolay değildir. Bunu temin etmek için değişik mekanizmalar kurulmuş. Hak arama yolları, mahkemeler dahil itiraz yolları kurulmuş. İşte bu hak arama yollarına dünyadaki demokrasiye, gelişmiş ülkelerde, gelişmiş demokrasiye paralel olarak ombudsmanlık da ilave edilmiştir."

Malkoç, kamu denetçiliği kurumunun görevinin halkın avukatlığını yapmak olduğuna dikkati çekerek, "Biz kurum olarak halkın avukatıyız. O açıdan ismimiz çok uyuşmuyor ama davranışlarımız ve çalışmalarımız çok sempatiktir. Bize müracaat eden arkadaşlar bunu yaşamışlardır. Bu anlamda hem anayasada hem de yasada bize yüklenen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz tavsiye kararı veriyoruz, müracaatlar üzerine." diye konuştu.

Hak ve özgürlükler konusunda, vatandaşın huzuru, kendisini geliştirmesi konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarından kararlara örnekler koyduklarını söyleyen Malkoç, "Anayasa Mahkemesi kararlarından örnekler koyuyoruz. Bilimsel çalışmalardan örnekler koyuyoruz. Danıştay, Yargıtay kararlarını inceledikten sonra kararımızı veriyoruz. Bu kadar güzel bir hukukun metini ortaya çıkınca hangi kamu görevlisi olursa olsun okuduğunda tatmin oluyor." dedi.

Malkoç, kuruma müracaatın çok kolay olduğunu belirterek, faks, mektup ve postayla da yapılabilen başvuruların yüzde 80'inin elektronik ortamda geldiğini bildirdi.

Konuşmanın ardından katılımcılar, kürsüye gelerek sorunlarını dile getirdi.

Programa, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener ile protokol üyeleri katıldı.

- 15 Temmuz Şehitlerini Anma Boks Turnuvası

Malkoç, Ordu Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk anıtı önünde düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Boks Turnuvası'na da katıldı.



Buradaki konuşmasında Malkoç, "15 Temmuz gibi hain bir darbenin yıl dönümünde genç yavrularımıza 2016 yılının 15 Temmuz'unda ne olduğunu anlatmak için böylesine güzel bir program yapmışlar. Bu çok güzel. Gözlerinden pırıl pırıl ışık saçan genç yavrularımızı bu etkinlikte oldukları için kutluyorum." ifadesini kullandı.

Malkoç, şunları kaydetti:



"15 Temmuz, bu toprakları işgal etmek isteyenlere, bu toprakları yabancılara peşkeş çekmek isteyenlere karşı Türk milletinin şanlı direnişidir. Aynı Malazgirt'te Alparslan Gazi'nin Romen Diyojen ordusunu yenmesi gibidir. 15 Temmuz'un şanlı direnişi aynı Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul surları önünde bulunup 29 Mayıs'ta İstanbul'u fethetmesi gibidir. Aynı Sakarya Meydan Muhaberesi'ndeki zafer gibidir.



Türkiye'nin en önemli gücü bu genç yavrularımızdır. Bu yavrular Türkiye'nin istikbali ve gücüdür. Ne güzel. Anne ve babaları çocuklarınızın elinden tutmuşsunuz spora getirmişsiniz. Sporun çeşitli dallarında eğitim almalarını sağlamışsınız ve teşvik etmişsiniz. Kıymetli anne ve babaları da tebrik ediyorum. İnşallah velilerin bu gayreti, çocuklarımızın da bu azmi sayesinde Türkiye daha güzel günler yaşayacak."



Şeref Malkoç, konuşmasının ardından bir süre boks maçlarını izledi.



Daha sonra Ordu Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç ve Malkoç bir birlerine çeşitli hediyeler verdi.











