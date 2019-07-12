15 Temmuz treni ilk seferini Ankara'dan İstanbul'a yapacak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TCDD iş birliğiyle, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin zaferinin 3. yılı anısına 15 Temmuz görseli giydirilmiş yüksek hızlı tren, ilk seferini Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirecek

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğiyle, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin zaferinin 3. yılı anısına 15 Temmuz görseli giydirilmiş yüksek hızlı trenin ilk seferini Ankara'dan İstanbul'a yapacağı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, 15 Temmuz görseli giydirilen trenin ilk seferini 13 Temmuz Cumartesi günü saat 10.10'da gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, trenin saat 09.40'ta Ankara YHT Garı'nda olacağı, trende çekim ve yolcularla röportaj yapılabileceği ifade edildi.

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