15 Temmuz sergisi açıldı

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü tarafından planlanan hain darbe girişimi esnasında ve sonrasında objektiflere yansıyan karelerden oluşan fotoğraf sergisi Vali Erdoğan Bektaş tarafından açıldı.

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı H.Hakan Yağız, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yetkilileri, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, STK temsilcileri ve vatandaşlarımızın katıldığı sergide duygu ve düşüncelerini ifade eden Vali Erdoğan Bektaş, "Sergiyi gezince tüylerimiz bir kez daha diken diken oldu. İnsan hafızası nisyan ile maluldür. Unutmamalıyız ve bunları bir daha yaşamamalıyız. Milletimiz bu tür haince girişilen olaylara el koyuyor; iradesine, seçtiklerine ve sisteme ne pahasına olursa olsun sahip çıkıyor” dedi.

Vali Erdoğan Bektaş resim sergisindeki hatıra defterine de"15 Temmuz resimlerini izlerken o meş’um olay gözlerimizde canlandı. Milletimizin iradesine, bekasına sahip çıkma bilinci yeniden gözlerimizin önünde billurlaştı. Unutulmaması dileğiyle bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle, şükranla anıyor, gazilerimize sağlık afiyet diliyor, milletimizin iradesi ve gücü önünde saygıyla eğiliyoruz” ifadelerini yazdı.