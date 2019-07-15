15 Temmuz şehitlerinin, mezarları başında dua edildi Kırşehir’in Kaman ilçesinde hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Gökhan Yıldırım ve Ayhan Keleş için mezarları başında dua edildi.

Kırşehir’in Kaman ilçesinde hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Gökhan Yıldırım ve Ayhan Keleş için mezarları başında dua edildi.



Hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde 15 Temmuz şehitleri, kabirleri başında şehir protokolünün katılımıyla düzenlenen törenle anıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunularak dua edildi. Darbe girişimi esnasında darbecilere karşı mücadele ederken şehit olan Gökhan Yıldırım ve Ayhan Keleş’in mezarları başında gerçekleştirilen anma törenine Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ın yanı sıra İlçe Kaymakamı Murat Girgin ve şehitlerin aileleri de katıldı.

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