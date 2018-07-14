15 Temmuz şehitlerini tarlada andılar

Eskişehir'de çiftçiler, 15 Temmuz şehitleri için bir tarlada anma etkinliği düzenledi.

Tepebaşı İlçe Ziraat Odası tarafından düzenlenen etkinlikte, ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen çiftçiler, "15 Temmuz Destanı" yazılı pankartın asılı olduğu biçerdöverin önünde 15 Temmuz şehitlerini andı.

'ÇİFTÇİLER DARBE GİRİŞİMİNİ TARLADA ÖĞRENDİ'

Oda başkanı Süleyman Buluşan, burada yaptığı açıklamada, üreticilerin 15 Temmuz hain darbe girişimini tarlada hasat döneminde öğrendiğini anımsattı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitlerini anmak için tarlada bir araya geldiklerini ifade eden Buluşan, şöyle konuştu:

"Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Gazilerin ve şehit yakınlarının önümüzdeki hayatlarını güzel geçirmelerini temenni ediyoruz. 15 Temmuz bir darbe değil, hain bir kalkışmadır. Kardeşi kardeşe düşürme girişimidir. Ülkemiz açısından çok acı bir durumdu. 15 Temmuz'un unutulmaması için şehitlerimizi anma adına çiftçilerle, hain darbe girişimini öğrendiğimiz tarlada bir araya geldik. Biz bu hain darbe girişimini hiçbir zaman unutmayacağız. Milletimiz meydanlarda biz de tarlalarla nöbet tuttuk."