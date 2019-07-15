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15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı

Muğla'da 81 il ve 4 ülkeden 212 sporcu katılımıyla yapılan yarış tamamlandı- Sporcular, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunduğu otelde finişe ulaşıp ödüllerini aldı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:19
15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı

MUĞLA (AA) - Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi.

Menteşe İlçesinden başlayan yarışa 81 il ve 4 ülkeden 212 sporcu katıldı. 60 kilometrelik yolu yaklaşık 1,5 saatte kateden bisikletçiler, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin yapıldığı otelin önünde finişe ulaştı.

Bisikletçileri, güzergah boyunca polis helikopteri havadan takip etti.

Hainlerin hedef aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin sahilinde kurulan platformda dereceye giren sporculara ödülleri Muğla Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Emniyet Müdürü Metin Ercan, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş, TOSFED Onursal Başkanı Serkan Yazıcı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Gökmen Teyran, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci verdi.

Yarışmada kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Büyükler

1- Emin Koçan (Pamukkale Gençlikspor)

2- Süleyman Urcu (Pamukkale Gençlikspor)

3- Gökhan Uzuntaş (Ferdi)

Gençler

1- Bülent Mihraç Korkmaz (Antalya Gençlikspor)

2- Fatih Deniz (Taşkent Gençlikspor)

3- Ahmet Can Akpınar (Mardin Gençlikspor)

Yıldız Erkek A

1- Ahmet Maral (Taşkent Gençlikspor)

2- Hüseyin Özkarataş (Taşkent Gençlikspor)

3- Muhammet Talha Vanlı (Taşkent Gençlikspor)

Yıldız Erkekler B

1- Ali Küçük (Taşkent Gençlikspor)

2- Ömer Güzeloğlu (Konya Büyükşehir Belediyespor)

3- Serdar Gedik (Konya Büyükşehir Belediyespor)

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:19
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