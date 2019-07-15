15 Temmuz şehitleri unutulmadı

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Darbe girişiminde şehit olan Zekeriya Bitmez, Fuat Bozkurt ve Engin Tilbeç mezarları başında anıldı.

15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kalkıştığı hain darbe girişiminin 3. Yıl dönümünde anma etkinlikleri kapsamında şehitler mezarları başında anıldı. Malatya’daki ilk anma töreni, darbe girişimi esnasında Ankara Kızılay’da FETÖ’cü hainlerin kullandığı helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen Fuat Bozkurt’un Yeşiltepe Şehir Mezarlığındaki kabri başında düzenlendi. Buradaki törene Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile askeri ve mülki erkanve şehit yakınları katıldı. Protokol üyeleri şehidin mezarına karanfil bırakırken, İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Atatürk Havalanın da darbecilere karşı direnirken şehit olan Zekeriya Bitmez Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesindeki mezarlıkta, o karanlık gecede yine İstanbul’da Baştabya Kışlası önünde teröristlerin kullandığı tankın altında kalarak şehit olan 16 yaşındaki Engin Tilbaç’ta Pütürge’nin Nohutlu mahallesindeki kabri başında dualarla anıldı.