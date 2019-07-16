0553 313 94 23

15 Temmuz şehitleri Serik’te dualarla anıldı

Serik’te "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programları kapsamında, organize edilen ’15 Temmuz Özel Programı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

16 Temmuz 2019 Salı 14:20
15 Temmuz şehitleri Serik’te dualarla anıldı

Serik’te "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programları kapsamında, organize edilen ’15 Temmuz Özel Programı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Serik’te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Serik kaymakamı Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, İlçe Müftüsü İbrahim KESER, Emniyet Müdürü Zafer Karaaslan, siyasi partilerin ilce başkanları, protokol üyeleri ve yüzlerce Seriklinin katılımıyla 15 Temmuz Şehitlerini anma etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Caddesi’nde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, sloganlarla Tarihi Çınaraltı Meydanına kadar yürüdü. Akabinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti, sine vizyon gösterileri, şiirler, ilahiler, minik öğrencilerin tiyatral gösterileriyer aldı.



Kaymakam Şahin: " Tarihimizde ilk kez bir darbe girişimi halk tarafından engellenmiştir."


Serik Kaymakamı Haluk Şimşek yaptığı konuşmada: "Bu göstermiş olduğunuz irade bu kalabalık, her şeyi kendiliğinden anlatıyor. Türkiye’nin her yerinde bu kalabalıklar bir daha ki darbe girişimlerinin engel olmasının en büyük göstergesi. Emin olun biz bu iradeyi ve direnci gösterdikçe kimse bir daha darbe girişiminin hayalini bile kuramayacak. Osmanlı tarihinde de cumhuriyet tarihinde de darbeler ve darbe girişimleri olmuştur. Ama hiçbir darbe girişimi bu denli karşı konulmamış ve engellenmemiştir. Tarihimizde ilk kez bir darbe girişimi halk tarafından engellenmiştir. İnanıyorum ki bundan sonra hiç kimse böyle bir şeye cesaret edemeyecektir. Bunlardan kurtulmanın tek yolu; bilimdir, teknolojidir, kendi inanç sistemimizi tam olarak kavrayabilmektir.15 Temmuz da sokağa çıkan halkımızı ve 253 şehidimiz rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz" dedi



Aputkan: " Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara izin vermeyeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha gösterdik"


Programda Konuşan Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan: "Anayasal düzeni ve demokrasiyi hedef alan FETO terör örgütü, 15 Temmuz gecesi ülke tarihimizin en alçak darbe girişimini gerçekleştirmeye çalıştı. Kirli emelleri için devletine, milletine silah doğrultacak kadar alçaklaşan, dış güçlerin maşası yapıya en güzel cevabi, kahraman milletimiz vermiştir 100 yıl önce tüm yokluklara rağmen yedi düvele karşı bağımsızlığıuğrunda destan yazan milletimiz, 15 Temmuz’da da aynı ruhla ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara izin vermeyeceğini bir kez daha gösterdi. Bizler vatanı uğruna şehadete yürüyen ve gazi olan 15 Temmuz’un kahramanlarını asla unutmayacağız.


Bu duygu ve düşüncelerle; hain darbe girişiminde Vatan, Millet ve Bayrak uğruna gözünü kırpmadan canımı feda eden kahraman Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, Gazilerimize şükranlarımı sunuyor, demokrasisine, istiklaline ve istikbaline, canı pahasına sahip çıkan, 15 Temmuz destanını yazan kahraman milletimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi


Programda konuşan Serik İlçe Müftüsü İbrahim Keser: " Bundan tam üç yıl önce memleketimiz büyük bir badire atlattı, yıllarca bu insanların dinini, dini kavramlarını istismar eden hain FETO terör örgütü üç yıl önce dış mihrakların da desteklerini alarak memleketimizde bir darbe kalkışmasına girişmiştir. Fakat Allah’ın inayeti, başta Cumhurbaşkanımızın ve diğer idarecilerin dirayeti ve aziz milletimizin cesareti ile bu kalkışma adeta milletin göğsünde son buldu. Bizim insanımız vatan ve millet sevgisi ile gözünü kırpmadan tankın önüne atı verdi kendisini. O kahraman şehitlerimiz sayesinde biz bugün burada oturuyoruz. Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.


Program Sala ve duanın okunmasıyla sona erdi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:20
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısını geçiren doğal yöntemler
    1. Diş ağrısına ne iyi gelir? Diş..
    2. Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor
    3. Doğu Avrupa’da ’Sarı Melek’ kılığında..
    4. Başkan Öztürk, "Bunun gibi ihanet az..
    5. Irak’ta tavuk yetiştiricilerinden..
    6. Büyükelçi Karlov suikastı davası
    7. Siverekliler 15 Temmuz Şehitlerini..
    8. Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları..
    9. Kabızlık nasıl geçer? Kabızlık için ne..
    10. "Sistem tartışmasına gerek yoktur"
    11. Çavuşoğlu-Dimitrov ortak basın..
    12. Demba Ba’dan "Türkiye’de özgürlük..
    13. Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
    14. Malezya'da seçme ve seçilme yaşı 18'e..
    15. İran, Fransız kadın akademisyeni..
    16. Hamas'tan İsrail hapishanesinde ölen..
    17. MKE Ankaragücü'ne sportif direktör
    18. Kahramankazan Şehitleri ve Demokrasi..
    19. Ailenin cezayı az bulup itiraz ettiği..
    20. Parçalı ay tutulması nedir? Ay..
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler