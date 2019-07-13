15 Temmuz şehitleri SAÜ’de anıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi ve film gösterimi düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Cephe Sakarya" fotoğraf sergisine ve film gösterimine Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık, protokol üyeleri, akademik ve idari personel katıldı. Serginin açılışında konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Savaşan sergi öncesi yaptığı açıklamada, “Hain FETÖ terör örgütü tarafından tertip edilen darbe girişiminin üçüncü yılında, bu darbe girişiminin ülkeden götürdüklerinin anlatmamız ve hatırlamamız lazım. Bu konuda toplumsal hafıza çok önemli bir yer tutuyor ve bunun canlı tutulması önemli. 15 Temmuz’da bizi kurtaran toplumsal hafıza oldu. Çünkü, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla birlikte, belki 27 Mayıs darbesi, belki 28 Şubat halkın hafızasında canlandı. Halk aynı şey bir kez daha yaşanmasın diye duruma el koymuş oldu. Dolayısıyla hem şehitlerimizi anmak hem de bu hafızayı sürekli canlı tutmak önemli görevlerimizden biri. Biz de burada hem sergimiz hem de film gösterimimizle bu çabaya bir katkımız olsun istiyoruz. Aynı zamanda hafızayı diri tutmak anlamında üniversitemiz içinde bulunan yürüyüş yolunda bir anıtsal çalışmamız olacak. Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültemiz tarafından şehitlerin hayatını anlatan bir çalışma hazırlanıyor” dedi.

Daha sonra protokol üyeleri ‘Cephe Sakarya’ fotoğraf sergisini gezdi ve 15 Temmuz gecesi yaşananların ele alındığı “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi, Cephe Sakarya: Darbeye Karşı Kol Kola, Geceden Şafağa 15 Temmuz Belgesi” belgesel film gösterimlerini izledi. 15 Temmuz gecesi yaşananları belgeleyen fotoğrafların yer aldığı ‘Cephe Sakarya’ fotoğraf sergisi Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi fuaye alanında 19 Temmuz 2019 tarihine kadar gezilebilecek.